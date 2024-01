2024年01月20日 18時00分 サイエンス

人間は「匂い」で相手の感情を嗅ぎ取ってコミュニケーションに役立てている



人間の五感の中でも視覚と聴覚が重視されがちな一方、「嗅覚」は比較的軽視される傾向にあります。しかし、近年の研究では人間が「他人の匂いを嗅ぐこと」で感情を読み取っており、コミュニケーションにおいて嗅覚が重要な役割を果たしていることが示されています。



イギリス在住の考古学者であるクリッシー・ケリー氏は、2012年にウイルス感染症にかかって以降、嗅覚を失ってしまったとのこと。ケリー氏は、「愛する人を抱きしめてその匂いを嗅ぐ」という喜びを失い、まるで世界から浮遊してしまったような感覚を持ったと証言しており、匂いは自分自身を自然や家族と結びつける重要なものだと主張しています。



匂いが人々のアイデンティティに深く関わっているというケリー氏の実感は、近年発表された複数の研究結果によって裏付けられています。たとえば2023年の研究では、人間は恐怖や不安といった感情を持った人の体臭を嗅ぎ取ることができ、それが自分自身の感情にも影響を及ぼすことが示されました。また、同性の人と握手した後は手の匂いを嗅ぐ頻度が2倍以上に増加するという研究結果もあります。



イスラエル・ワイツマン科学研究所の神経科学者であるシャニ・アグロン氏は、「私たちは、嗅覚がもたらすあらゆる種類の行動への影響を目にしています」とコメントしました。



また、人々は身近な人の匂いを嗅ぐことで親族を識別したり、遺伝的に近しい人や友達になれそうな人を見分けたりしています。実際に、仲のいい友人同士は体臭が似通っており、初対面で意気投合するかどうかをある程度体臭の類似性から予測できるという研究結果もあります。



さらに、幸せな気分の人と話していると、鼻に届く匂いからその人の感情を察知できる可能性があるとのこと。オランダで行われた実験では、被験者が脇の下に吸汗パッドを挟みながら陽気なビデオを見て、別のグループにその吸汗パッドを嗅がせたところ、匂いを嗅いだ被験者は笑顔になると共に気分が改善したと報告されています。



しかし、体臭で伝わるのは幸せな匂いに限定されず、その他のさまざまな感情も匂いによって伝達されます。たとえば、2020年の研究では冷静な建設ゲームをプレイした男性の匂いよりも、激しい競争ゲームをプレイした男性の匂いに女性の脳がより強く反応することが示されました。また、女性は特に男性の不安を示す匂いに対して敏感であり、そうした匂いを嗅ぐと女性はリスク回避的になり、信頼を低下させることもわかっています。





近年の研究からは、より鋭敏な嗅覚を持つ人は社会生活の質が高いという傾向が示唆されています。匂いをよく識別できる人は孤独感が少ないという研究が2020年に発表されているほか、中国で行われた別の研究では、嗅覚の鋭い人はより社会的つながりの規模が大きいことがわかっています。



記事作成時点では、人間がどのようにして他人の体臭を嗅ぎ分けているのか、それを行動の変化に結びつけているのかはよくわかっていません。しかし、体臭に含まれる化学分子の1つであるヘキサナールは、刈ったばかりの草のような心地よい匂いを放ち、これが人々の信頼感を高めるという研究結果があるとのこと。



2020年から流行する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)では、長期間にわたり嗅覚を喪失するケースも報告されていることから、嗅覚が人々の生活に及ぼす影響を調べることは重要です。嗅覚障害を持つ人は、コミュニケーションをとるための重要な手がかりを見逃している可能性もあります。



ドイツ・デュッセルドルフ大学の生物心理学者であるベッティーナ・ポーズ氏は、「悲しくても攻撃的でも笑うことはできますが、自分の体の化学的メッセージを意図的に変えることはできません。それは唯一の信頼できる情報です」と述べ、匂いは偽ることができない情報だと主張しました。