なぜ人は「被害者意識」をもつのか？

2020年は ジョージ・フロイド 氏が警察官による拘束を受けて死亡した一件を機に、アメリカではミネアポリスを中心に 大規模な抗議運動 が広まりました。このジョージ・フロイド事件に代表されるように、近年では被害者を賞賛するような扱いや報道が盛んです。こうした風潮に見られる「被害者意識」について、専門家のラハブ・ギャベイ氏が解説しています。 Why People Feel Like Victims - Issue 99: Universality - Nautilus https://nautil.us/issue/99/universality/why-people-feel-like-victims イスラエルのテルアヒブ大学で心理学について研究を行うギャベイ氏は、「自分は対人関係における犠牲者だ」という感覚をどれくらい長く保持し続けるかに関する性格特性「Tendency toward Interpersonal Victimhood(対人関係における被害者意識に対する傾向、TIV)」と呼ばれる概念について研究を行う人物。TIVという性向について、ギャベイ氏は「4つの要素がある」と解説します。 1つ目の要素は「被害者が加害者だけでなく社会全体に認知されることを執拗に求める」という点で、2つ目は「被害者が道徳的に優位であり、被害者以外の人間は道徳的に劣っていると見なす」という点、3つ目は「被害者は自分勝手な行動をとる権利があると考える共感性の欠如」、4つ目は「自尊心を傷つけられられたエピソードについて延々考え込んでしまう後ろ向きな傾向」です。

2021年05月10日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

