「有害な男らしさ」は測定できるのか？



「Toxic masculinity(有害な男らしさ)」という言葉は、支配的・攻撃的といった特性と結びつけられがちです。一方で「有害な男らしさ」という表現が日常会話でも幅広く使われるようになった結果、何が「有害」なのかがあいまいになり「男性的な要素はすべて悪い」「男らしさは有害だ」といった誤解も生まれやすくなっています。こうした状況を受けてニュージーランドにあるオークランド大学の研究チームが、全国規模で行われた大規模アンケート調査に回答した1万5000人男性を対象に「有害さ」を構成する要素を分解し統計的にタイプ分けする研究結果を発表しました。



「有害な男らしさ」という言葉は1980年代に生まれ、優位性・攻撃性など、社会が男性的とみなしがちな特性が本人や周囲に害を及ぼす可能性があるという考え方を表します。性暴力から家事を避ける態度までさまざまな行動の説明に使われますが、その分「男性的な特性はすべて否定されるのか」「すべての男性が有害だとみなされるのか」といった誤解も招きやすいと指摘されています。



そこで問題になるのが「そもそも有害な男らしさを測れるのか」という点です。オークランド大学のデボラ・ヒル・コーン氏らの研究チームは、ニュージーランドで実施された社会的な態度・性格・イデオロギー・健康状態についての大規模パネル調査「New Zealand Attitudes and Values Study(NZAVS)」のデータに含まれる異性愛者の成人男性約1万5000人を対象に、「問題になる可能性のある男性性」を8つの指標でタイプ分けして評価しました。ヒル・コーン氏らが用いた8つの指標には以下の要素が含まれます。



・自分にとって「男性であること」がどれだけ重要か

・性的少数者への偏見

・女性に対する敵対的性差別

・女性に対する好意的性差別

・ドメスティックバイオレンス(DV)防止の取り組みへの反対

・自己愛傾向

・協調性の低さ

・社会的支配志向



統計解析の結果、研究チームは対象者を5つのグループに分けています。最も人数の多いグループは8つの指標が全体的に低い「atoxic(有害性がほぼない)」で、反対に最も人数が少ないグループは敵意の強い「hostile toxic(敵意型の有害)」で全体の3.2％だったとのこと。





さらにヒル・コーン氏らは、年齢が高いこと・独身であること・無職であること・宗教を持っていること・少数民族であることに加え、政治的保守性や経済的剥奪、感情調整の困難さ、教育水準の低さなどを「敵意型の有害」グループと結びつきやすい要因として挙げています。また、Natureの取材でヒル・コーン氏は「金も地位もある強者像が中心に来たわけではなく、むしろ不利な立場の男性が多かった」と述べています。



大切なのは「男性であることが自分にとって重要かどうか」だけでは、どのタイプに入るかを強く予測できなかった点です。「敵意型の有害」グループでも性別の重要性を高く感じる人はいましたが、他のグループでも同程度、あるいはそれ以上に高い傾向が見られる場合があり、「男らしいこと＝有害」とは言い切れないことが示されています。



ただし、今回の研究結果はNAVZSのデータに基づくため、同じ指標を用いたとしても、別の国や文化圏でまったく同じ5つのプロフィール構造がそのまま再現されるとは限りません。研究チームはこの点を踏まえたうえで、「有害さ」を男性全体に一様に当てはめるのではなく、どの要素がどの組み合わせで現れているのかに注目する人中心の見方が重要だと述べています。