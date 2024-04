WebKit公式ブログにてタイル状にアイテムを配置するメイソンリーレイアウトのデザイン例が掲載される

Safariのレンダリングエンジン「 WebKit 」の公式ブログにて、 CSSグリッドレイアウト Level 3で実装される予定の メイソンリーレイアウト の使用例が掲載されました。 Help us invent CSS Grid Level 3, aka “Masonry” layout | WebKit https://webkit.org/blog/15269/help-us-invent-masonry-layouts-for-css-grid-level-3/ メイソンリーレイアウトは下図のように、コンテンツがレンガや石の壁のように積み上げられているレイアウトです。コンテンツがページ上を滝のように流れていくためウォーターフォールレイアウトとも呼ばれています。

2024年04月25日 12時30分00秒 in ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

