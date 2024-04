任天堂が人気サンドボックスゲーム「Garry’s Mod」の開発者に「Steamワークショップに追加された任天堂関連コンテンツの削除」を要請

Nintendo Forcing Garry's Mod To Delete 20 Years Of Content https://kotaku.com/nintendo-garrys-mod-takedown-content-1851433656

・関連記事

任天堂が「パルワールド」のポケモンMODの動画を著作権侵害申請して削除、制作者は「当面はMODをリリースしない」 - GIGAZINE



「任天堂がクッパを訴えた」と話題を呼んだゲーム業界で最も悪名高い著作権侵害事件を引き起こした男「ゲイリー・バウザー」とはどのような人物なのか? - GIGAZINE



任天堂に訴えられたNintendo SwitchエミュレーターのYuzuが損害賠償金支払いに同意し、公開も即座に終了 - GIGAZINE



著作権違反で削除通知を送られたGitHubプロジェクトは1年で2万件以上 - GIGAZINE



任天堂がNintendo Switch 2の発売に先立ちテストセンターで人員削減を実施 - GIGAZINE

2024年04月25日 12時18分00秒 in ゲーム, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.