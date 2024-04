Amazonが楽天などの競合他社の価格設定や物流などに関するデータを入手するため「Big River Services International」部門を通じて商品を販売していることが発覚

ビックリバーサービスジャパン合同会社は2017年に「 Not So Ape 」というファッションブランドを立ち上げており、ZOZOTOWNなどで商品を販売しています。なお、Not So Apeの英語版利用規約には、事業主としてBig River Services Internationalの 名が記されて おり、連絡先住所にはAmazon本社に隣接する「2300 7th Ave, Ste B100, Back Entrance」との記載があるとのこと。

小売大手のAmazonが、競合他社のeコマースマーケットプレイスや物流業務、決済サービスに関する価格データなどの情報を取得するため、eBayやShipify、ウォルマート、楽天市場などのマーケットプレイスで商品を販売する「Big River Services International」と呼ばれる事業を展開していることが明らかとなりました。 Inside Amazon’s Secret Operation to Gather Intel on Rivals - WSJ https://www.wsj.com/business/retail/amazon-secret-operation-intel-rivals-eb82ea3c

2024年04月19日 11時21分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

