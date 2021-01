2021年01月06日 12時31分 メモ

裁判所がAmazon Web Services(AWS)のロゴを中国で使用することを禁止

by Tony Webster



Amazonが展開するクラウドサービス・Amazon Web Services(AWS)は、「AWS」という略称をロゴにも使っています。ところが、中国の裁判所が「『AWS』という商標はAmazonのものではない」という判決を下し、中国内で「AWS」のロゴを使用することを禁止しました。



ウォール・ストリート・ジャーナルが、「『AWS』の商標はAmazonではなく、中国のソフトウェア・データサービス企業である『ActionSoft Science & Technology Development Co.』に属する」との判決を北京市高級人民法院が下したと報道しました。この判決により、Amazonは中国国内において「AWS」または同様のロゴを使用することが禁止されたほか、ActionSoftへの補償として7650万元(約12億1700万円)を支払うことを命じられています。



裁判所は今回の判決を2020年5月に下したそうですが、判決の公表は12月30日までずれ込みました。ウォール・ストリート・ジャーナルなどの海外メディアによると、中国の裁判所では判決から発表まで数カ月の時間差があることは珍しくないそうです。



すでにAmazonはこの判決に基づいた対応を行っています。日本やその他の国に向けたウェブサイトでは見慣れた「AWS」のロゴが使用されていますが……





中国版のウェブサイトでは「AWS」のロゴを使わずに「amazon web services」という表記になっています。





また、中国版ウェブサイトの下部には、「『AWS』は『Amazon Web Services』の略語であり、ここに表示されているものは商標ではありません」との注意書きがありました。





ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ActionSoftはAmazonが笑顔を模した矢印を使ったロゴを登録する8年前の2004年に、独自の「AWS」ロゴを商標として登録したとのこと。ActionSoftは2018年にAmazonを訴えましたが、Amazonは「2002年から『AWS』のブランドを使用している」と主張していました。Amazonは今回の判決に強く反対しており、最高人民法院に上訴したそうです。



Amazonの広報担当者は、「Amazon Web Servicesは『AWS』という名前の下で、他の企業が競合するサービスよりも先にクラウドサービスを開発して世界中に普及させました。Amazonは『AWS』のロゴを使用して中国でクラウドサービスを販売した初の企業です」と述べました。