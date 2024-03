新たに「Llama 2 70B」と「Stable Diffusion XL」が追加されたAIベンチマークテスト「MLPerf Inference v4.0」の結果が発表される

Nvidia Tops Llama 2, Stable Diffusion Speed Trials - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/ai-benchmark-mlperf-llama-stablediffusion NVIDIA Hopper Leaps Ahead in Generative AI at MLPerf | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/tensorrt-llm-inference-mlperf/ MLPerf Inference v4.0: NVIDIA Reigns Supreme, Intel Shows Impressive Performance Gains https://www.maginative.com/article/mlperf-inference-v4-0-nvidia-reigns-supreme-intel-shows-impressive-generative-ai-performance-gains/ MLCommonsは絶え間なく変化する生成AIの環境に対応するため、ベンチマークテストの「MLPerf Inference v4.0」に新たなモデルを追加するかどうかを検討するタスクフォースを設置したとのこと。モデルのライセンスやデプロイの容易さなどの要因を慎重に検討した結果、新たに「Llama 2 70B」と「Stable Diffusion XL」をベンチマークに含めることが決定されました。

ニューラルネットワークのパフォーマンス評価を実施する業界コンソーシアムのMLCommonsは、さまざまなシナリオでハードウェアのAI処理性能を測定できるベンチマークテスト「MLPerf Inference」を設計しています。最新の「MLPerf Inference v4.0」では、パフォーマンス指標として新たにMetaの大規模言語モデル「 Llama 2 70B 」と画像生成AIの「 Stable Diffusion XL 」が追加されました。 New MLPerf Inference Benchmark Results Highlight The Rapid Growth of Generative AI Models - MLCommons https://mlcommons.org/2024/03/mlperf-inference-v4/

・関連記事

60以上の大規模言語モデルに19種類の質問を行うベンチマークテストの結果公開 - GIGAZINE



Metaが商用可能な大規模言語モデル「Llama 2」を無料公開、MicrosoftやQualcommと協力してスマホやPCへの最適化も - GIGAZINE



従来のStable Diffusionより大幅に強化された画像生成AI「Stable Diffusion XL」のベータ版がテスト公開されたので使ってみた - GIGAZINE



Stability AIが高性能画像生成モデル「SDXL 1.0」をリリース&すぐに使えるウェブアプリも公開されたので使ってみた - GIGAZINE



Stable Diffusion XLがプロンプト入力に追従して爆速画像生成してくれる「SDXL Lightning」のデモが公開中 - GIGAZINE



Appleが複数のAIベンチマークで最先端のパフォーマンスを実現できるマルチモーダルAIの構築手法を発表、AIとApple製品にとって大きな進歩となる可能性 - GIGAZINE



GPT-4の半分以下の計算でほぼ同等なIQを持つパーソナルAI「Pi」と基盤モデル「Inflection-2.5」が登場 - GIGAZINE



GoogleのチャットボットAI「Bard」がついにベンチマークスコアでGPT-4を上回って第2位に浮上 - GIGAZINE



MetaがAI安全ツール「Purple Llama」を発表、オープンな生成AIモデルの安全性を高めるツールや評価システムを提供 - GIGAZINE



2024年03月28日 12時50分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.