デジタルデータの保存に取り組む組織が語る「ウェブサイトの10の死因」とは？

デジタル保存とウェブアーカイブの専門団体である Archive Team が、「ウェブサイトが閉鎖されてコンテンツが完全に削除されるパターン」として10項目を挙げています。 A Million Ways to Die on the Web - Archiveteam https://wiki.archiveteam.org/index.php/A_Million_Ways_to_Die_on_the_Web

2024年03月14日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

