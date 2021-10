ハードディスクに障害が発生する可能性を機械学習で予測する研究

ハードディスクドライブ(HDD)は安価に大容量のストレージを用意でき、長期保存に適しているというメリットがありますが、衝撃や熱に弱いというデメリットがあり、精密部品も多く使われているため、物理障害も十分起こり得ます。オンラインストレージサービスを提供するBackblazeが、ハードディスクの状態から機械学習で将来的に障害が起こりうる可能性を予測する技術の研究論文を解説しています。 Interpretable predictive maintenance for hard drives - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666827021000219 Using Machine Learning to Predict Hard Drive Failures https://www.backblaze.com/blog/using-machine-learning-to-predict-hard-drive-failures/ Backblazeは毎日、世界中のデータセンターからHDDの型番やシリアル番号、 S.M.A.R.T. などのデータを収集しており、2013年4月までで累計2億6600万件以上の記録が集まっているとのこと。2021年9月30日時点でも19万1000台のHDDからデータがBackblazeの下に送られているそうです。 HDDの自己診断機能であるS.M.A.R.T.には、データ転送速度や通電時間、HDDの温度、シークエラーの頻度、ディスクの回転モーターの始動・停止回数などが記録されています。

・関連記事

試行錯誤しても取り出せなかった破損データを見事に復活させた「まさか」のソフトウェアとは? - GIGAZINE



合計18万台近いHDDの故障率レポート2021年Q2版をBackblazeが公開、HDDとSSDの故障率比較も - GIGAZINE



HDD故障率のメーカー・モデル別統計データ2020年版、故障率が最も高かったのは? - GIGAZINE



約15万台のHDDを運用するBackblazeがHDD故障率レポート2020年Q3版を公開、18TBモデルなど大容量化が進む - GIGAZINE



HDDが大容量化しても「RAIDを恐れなくてもいい」理由とは? - GIGAZINE



13万台以上のHDD故障率レポート2020年Q1版をBackblazeが公開、強さを見せたHDDメーカーはどれ? - GIGAZINE



新しいHDDを使用する時に執り行うべき「儀式」とは? - GIGAZINE

2021年10月13日 19時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.