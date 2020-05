13万台以上のHDD故障率レポート2020年Q1版をBackblazeが公開、強さを見せたHDDメーカーはどれ？

クラウドストレージサービスを運営する Backblaze が、自社で運用しているサーバーで使用しているHDDの故障率データをまとめたレポートの2020年第1四半期(1~3月)版を公開しました。 Hard Drive Failure Rates: A Look at Drive Reliability https://www.backblaze.com/blog/backblaze-hard-drive-stats-q1-2020/ Backblazeでは、記事作成時点で4拠点のデータセンターで13万2339台のHDDを運用しており、うち2380台がブートドライブ、12万9959台がデータドライブとして使用されているとのこと。今回のデータ集計対象はデータドライブである12万9959台のHDDのうち、テスト用のものや、合計台数が60台に満たず有意なデータを取得できないモデルを排除した12万9764台が対象です。 さっそくデータを見てみると、2020年第1四半期における全体の年間平均故障率(AFR)は1.07%と、Backblazeが2013年にデータの収集を始めてから最も優れた数値を記録。2019年第1四半期のARFである1.56%と比較すると、大幅な改善を達成しています。今四半期では、Backblazeが採用しているHGST、Seagate、東芝の3メーカーすべてで故障件数がゼロを達成したモデルがありました。

2020年05月13日 13時20分00秒 in ハードウェア, Posted by log1n_yi

