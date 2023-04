2023年04月21日 11時52分 ネットサービス

BuzzFeedが従業員の15%を解雇して報道部門「BuzzFeed News」を終了



オンラインメディア「BuzzFeed」が人員削減計画に伴い、報道部門である「BuzzFeed News」を終了することを明らかにしました。ニュースに関しては以後、2020年に買収した「HuffPost」に一本化していくとのことです。



BuzzFeed Newsの閉鎖は、ジョナ・ペレッティCEOが4月20日に従業員に宛てたメールにより明らかになったもの。BuzzFeedでは利益が上がらないことから全部門で人員整理を進めており、従業員の15%にあたる約180人が解雇されています。これに伴い、「BuzzFeed Newsに独立した組織として資金を提供し続けることはもはやできない」という判断が下され、閉鎖が決まったとのこと。



BuzzFeedは2020年11月にVerizonから「HuffPost(ハフポスト)」を買収しており、今後、ニュース事業はHuffPostに集中させていくことになるそうです。なお、メインサイトであるBuzzFeed.comはそのまま継続となります。





BuzzFeedは2006年創業。当初は、ネット上の流行の兆しを選別するアルゴリズムを用いてバイラルコンテンツを発掘したり、クイズやポップカルチャー関連の記事などを発信したりしていました。2011年後半から報道にも乗り出し、2016年にニュースとエンタメを分離。このとき「BuzzFeed News」が誕生しました。



分離後しばらくは本家サイト内で「BuzzFeed News」のタグがつけられたり、アプリを別にしたりという区別でしたが、2018年からは独自ドメイン「buzzfeednews.com」での運用になり、区別がより明確になりました。この時点で、BuzzFeed Newsは月間2億PVだと報じられています。



