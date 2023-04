暗号メールサービスのProtonがエンドツーエンド暗号化されたパスワードマネージャー「Proton Pass」を発表

Proton launches an end-to-end encrypted password manager - The Verge https://www.theverge.com/2023/4/20/23691097/proton-end-to-end-encrypted-password-manager-e2ee 現地時間の2023年4月20日、Protonがサービス初期からProton Mailをサポートしてくれたユーザー( Visionary )向けに、エンドツーエンド暗号化が施された独自のパスワードマネージャー「Proton Pass」のベータ版の提供を開始しました。ベータ版Proton Passへの招待状は、2023年4月第5週中に有資格者にメールで送信される模様。 パスワードマネージャーはProtonユーザーから最も要望の多かった新しいプロダクトのひとつだそうです。そんな声を受けて開発されたProton Passは、Proton Mailと同じくエンドツーエンドの暗号化を使用することで資格情報を保護し、標準のパスワードマネージャー以上にセキュアなものに仕上がっているとのこと。Protonは2023年後半にもProton Passを一般公開する準備を進めており、「詳細は今後数週間から数カ月で明らかになるだろう」とのこと。 2022年、Protonはオープンソースの匿名メールサービスである SimpleLogin を 買収 しました。SimpleLoginは自身のメールアドレスを公開することなく、ウェブサービス上でアカウントを作成したり、メールを受信したりすることができるようになるというサービス。アカウントへのログインをより安全・プライベート・簡単にすることがSimpleLoginの当初のビジョンであり、サービス名もこのビジョンにちなんでつけられています。Proton PassはそんなSimpleLoginとProtonのエンジニアが協力して開発したパスワードマネージャーであるとのこと。

強固なプライバシー保護法が存在するスイスでも運用されているエンドツーエンド暗号化が施されたメールサービス・Proton Mailを開発する Proton が、独自のパスワードマネージャー「 Proton Pass 」を発表しました。 Proton Pass is now in beta | Proton https://proton.me/blog/proton-pass-beta

・関連記事

Gmailとは比べられないほどプライバシー保護を徹底した「ProtonMail」を使ってみた - GIGAZINE



プライバシー重視のメールサービス「ProtonMail」が政府の要求に応じてデータを開示する場合について解説 - GIGAZINE



プライバシー重視メールサービス「ProtonMail」がユーザーのIPアドレスを当局に開示していたことが話題に、誇大広告との非難も - GIGAZINE



ロシアの検閲の標的になってしまったらどうなるのか?VPNサービスと政府とのいたちごっこの実情が明かされる - GIGAZINE



2023年04月21日 11時58分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.