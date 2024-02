2024年02月22日 16時00分 メモ

BuzzFeedがエンタメ系メディアのComplexを買収価格を大幅に下回る約160億円でライブコマース企業のNtwrkに売却



アメリカのメディア大手・BuzzFeedが、2021年に買収した音楽やファッションを専門とするエンタメ系メディアブランドのComplexを、ライブコマース企業のNtwrkに売却したことを発表しました。売却価格は1億860万ドル(約163億円)で、2021年の買収価格の半額以下となっています。



2006年に設立されたBuzzFeedは大手オンラインメディアとして強い存在感を放っており、2021年にはナスダック市場への上場を果たしました。また、同年には若者向けのエンタメ系メディアであるComplexを総額2億9400万ドル(当時のレートで約323億円)で買収するなど、サービスの拡大を模索してきました。



ところが、その後のBuzzFeedはSNSからの流入減少やテクノロジー業界の低迷、デジタル広告市場の減速といった逆風に直面したとのこと。2023年4月には人員削減計画の一環としてニュース部門のBuzzFeed Newsを閉鎖すると発表し、記事作成時点の株価はわずか22セント(約33円)と苦境に立たされています。2024年5月28日までに株価が1ドル(約150円)を超えないと、ナスダック市場から上場廃止になる通知も受け取っています。





そんな中、BuzzFeedはComplexを1億860万ドルで、ライブコマース企業のNtwrkに売却したと発表しました。また、BuzzFeedは売却価格に加えてComplexが使用するニューヨークオフィスに関する費用や、BuzzFeedが解雇したComplex従業員の退職金およびその他の雇用関連費用として、追加で570万ドル(約8億5700万円)を受け取ったとのことです。



また、BuzzFeedは財政再建に向け、従業員の16%を解雇する計画も明らかにしています。BuzzFeedのジョナ・ペレッティCEOは、「Complexの売却はより収益性が高く、機敏で、革新的なビジネスに適応するため、BuzzFeedにとって重要な戦略的ステップです。これはまた、ComplexブランドをNtwrkの広範でコマース主導のビジネスと組み合わせることで、より大きな価値を引き出すチャンスでもあります」とコメントしました。





ライブコマースプラットフォームを展開するNtwrkがComplexを買収することで、ライブコマースの主要顧客層である若者に向けた発信力を強化することができます。Ntwrkのアーロン・レバントCEOはニュースサイトのAxiosに対し、「Complexは私たちと同じような層にアピールしています。それはスニーカー、ストリートウェア、ヒップホップが好きな18~34歳の男性です。私たちはComplexで買い物ができるようにしたいのです」と述べました。



なお、BuzzFeedはComplexが有していたすべてのブランドをNtwrkに売却したわけではなく、食文化に関する人気YouTubeチャンネルのFirst We Feastなど、一部の人気フランチャイズブランドの保有兼は引き続き所持するとのことです。