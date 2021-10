決済サービス大手のStripeが暗号資産による決済のサポートを再開か

Stripe Is Hiring a Crypto Team 3 Years After Ending Bitcoin Support — CoinDesk https://www.coindesk.com/business/2021/10/12/stripe-is-hiring-a-crypto-team-3-years-after-ending-its-bitcoin-support/ 2011年に設立されたStripeは年間数十兆円規模の電子商取引を処理している世界最大級のオンライン決済サービスプロバイダーです。そんなStripeは、2014年に業界で初めてビットコインを決済手段としてサポートすることを発表しましたが、2018年4月に ビットコインのサポートを停止 しました。Stripeはビットコインのサポートを停止した理由について、ビットコインが投機商品として注目されるようになった結果、価格変動が大きくなってしまい、取引手数料と取引確認時間が大幅に増加してしまったことを挙げています。 暗号資産関連ニュースサイトのCoinDeskに情報筋が語ったところによると、Stripeはビットコインのサポートを停止した後も暗号資産の再導入を検討し続けていたとのこと。Stripeの社長兼共同創設者であるJohn Collison氏は、2018年時点では暗号資産に対して懐疑的な姿勢を見せていましたが、2021年6月には「ビットコインの非常に熱狂的なファンとなっている」と 報じられていました。 さらに、Stripeがビジネス特化型SNSのLinkedInで暗号資産を取り扱えるエンジニアを募集していたことが明らかとなりました。この求人についてCoinDeskがStripeに問い合わせたところ、Stripeのエンジニアリング・暗号資産部門責任者であるGuillaume Poncin氏が「私たちはStripeで新しい暗号資産のエンジニアリングチームを立ち上げました。 Web 3.0 決済の未来を築くようなエンジニアやデザイナーを募集しています」とコメントし、Twitterで求人情報を公開しました。

・関連記事

決済サービスのStripeがAIを使った本人確認ツール「Stripe Identity」を発表、決済以外の場面でも利用可能 - GIGAZINE



数百万ものユーザーを抱える決済サービス「Stripe」は多様化する決済手段にいかにして対応してきたのか? - GIGAZINE



ウェブ決済システム「Stripe」はウェブサイト上のユーザーの動き全てを記録してStripeに送信している - GIGAZINE



「なぜSaaSは世界中に広がるのか?」「SaaSの販売モデル」「SaaSの基本方程式」など成功に導くための方法をStripeがまとめて公開中 - GIGAZINE

2021年10月13日 10時50分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.