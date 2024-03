2024年03月13日 11時37分 ソフトウェア

TikTokがInstagramに対抗する新しい写真共有アプリの構築に取り組んでいることが明らかに、アプリのロゴや一部詳細も判明



ショート動画共有アプリのTikTokが、Instagramのような写真共有アプリの構築に取り組んでいることが、Android関連メディア・The SP Androidの報道により明らかになりました。



Exclusive: Tiktok is working on a new Photo Sharing platform to compete with Instagram

https://thespandroid.blogspot.com/2024/03/Tiktok-Photo-Sharing-Platform.html





TikTok reportedly developing new app to rival Instagram

https://searchengineland.com/tiktok-new-app-instagram-438331



All-New 'TikTok Photos' App Spotted, Likely to Be Instagram Rival - MacRumors

https://www.macrumors.com/2024/03/12/new-tiktok-photos-app-spotted/



TikTokは長らくショート動画市場を独占しており、InstagramやYouTubeなどの競合プラットフォームはTikTokを模倣してショート動画を閲覧できる機能(InstagramリールやYouTubeショート)を実装しています。そんな中、次はTikTokがInstagramを模倣して、独自の写真共有アプリの立ち上げを計画していると、The SP Androidが報じました。



The SP Androidは複数バージョンのTikTokのAPKをAPKMirrorから取得し、新旧バージョンを逆コンパイルして比較。すると、最新バージョンの33.8.4に、「Tiktok Photos」という記述が追加されていることを発見したそうです。



TikTokには写真を動画として投稿する機能がありますが、ユーザーフィードでは写真ではなく動画のように表示されます。Instagramのように複数の写真を共有したり、画面をスワイプしてさまざまな写真を流れるように閲覧したりすることができますが、これは写真を共有する方法としては優れたものではないため、TikTokは全く別のアプリとしてTiktok Photosを作成している可能性があるとThe SP Androidは指摘しています。





The SP AndroidがTikTokのAPKを逆コンパイルして発見したTiktok Photosに関する文字列の一部が以下。「Open TikTok Photos」(TikTok Photosで開く)、「Get TikTok Photos」(TikTok Photosを入手する)、「Share this post to TikTok Photos」(このポストをTikTok Photosでシェアする)、「Your post has been shared to TikTok Photos」(あなたのポストがTikTok Photosでシェアされました)などといった表示があり、TikTokとTikTok Photosが別アプリになっていることが伺えます。



<string name="k0l">Open TikTok Photos</string> <string name="k0m">Get TikTok Photos</string> <string name="k0n">Share this post to TikTok Photos</string> <string name="k0o">Share</string> <string name="k0p">Your post has been shared to TikTok Photos</string> <string name="k0q">TikTok Photos</string> <string name="k0r">On TikTok Photos</string> <string name="k0s">Share to TikTok Photos</string> <string name="k0u">Reach other like-minded people who enjoy photo posts.</string> <string name="k0v">Share photo posts to TikTok Photos</string>



他にも「あなたの投稿をTikTok Photosに同期する」というテキストも見つかっています。



n1:text="Sync Your posts to TikTok Photos"



さらに、「TikTok Photosがもうすぐリリースされます。新しいアプリで新しいユーザーを獲得するお手伝いができればと思います。スイッチがオンになっていれば、ポップアップを閉じても閉じなくても、公開されている写真を新しいアプリに同期できます」という表記も発見されています。



n1:text="TikTok Photos will be launched soon, we hope to help you gain new audiences in the new app



If the switch is on, we'll sync your public photos to the new app, whether you close the pop-up or not.%s"



また、TikTokアプリ内ではTikTokアプリのロゴと同じ配色の、TikTok Photosアプリのロゴと思われるもののアイコンも見つかっています。見た目は以下の通り。





ただし、TikTok Photosアプリがいつどの地域でリリースされるのかについての情報は存在しておらず、TikTokのようにウェブ版が存在するのか否かについても、記事作成時点では不明です。



この他、逆コンパイルによりTikTokアプリに特定のアカウントをミュートにする機能も発見されています。ソースコード内に含まれていたミュート機能に関する記述は以下の通りです。



• Their posts won’t appear in your Friends feed

• Their posts won’t appear in your feeds

• Muted their posts

• Accounts you mute will appear here. Posts uploaded by accounts you mute will not appear in your “For You”, “Following”, and “Friends” feeds.

• %1$s’s posts won’t appear in your feeds. You can unmute their posts from their profile, or your followers or friends list.

• %1$s’s posts won’t appear in your Friends feed. They will still appear in your For You and Following feeds. You can unmute their posts from your friends list.

• Mute %1$s’s posts?

• You have reached the maximum number of accounts you can mute. You can manage this in Settings > Content preferences > Muted accounts.

• Mute their posts

• Unmute their posts

• Their posts have been muted in Friends feed



特定のアカウントをミュートすると、当該アカウントの投稿はユーザーのフィードに表示されなくなります。なお、ミュートの解除はプロフィール・フォロワー・フレンドリストからいつでも可能です。ミュートしたアカウントは「設定」→「コンテンツ設定」→「ミュートされたアカウント」の順にタップすることで管理できます。