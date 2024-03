ニュースサイトのCNETが生成AIで記事を作成したことでWikipediaコミュニティから「信頼できる情報源ではない」と評価される

IT系ニュースサイトのCNETが2022年にAIで生成した記事を公開したことを受けて、Wikipediaの編集者で議論が行われ、CNETの情報源としての信頼性の評価が引き下げられたと報じられています。 Wikipedia No Longer Considers CNET a "Generally Reliable" Source After AI Scandal https://futurism.com/wikipedia-cnet-unreliable-ai AI-generated articles prompt Wikipedia to downgrade CNET’s reliability rating | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2024/02/wikipedia-downgrades-cnets-reliability-rating-after-ai-generated-articles/ ニュースサイトのFuturismは、2022年11月からCNETが「CNET Money Staff」という名義で、AIが執筆した記事を公開していたことを報じました。 ニュースメディアのCNETが2022年11月から「CNET Money」という署名を付けて密かにAIで記事を作成していると報じられる - GIGAZINE

・関連記事

老舗IT系ニュースサイト・CNETなどを530億円でRed VenturesがバイアコムCBSから買収 - GIGAZINE



CNETがGoogle検索のランキングを向上させるために古い記事を大量削除、一方でGoogleは古いコンテンツでも大丈夫だと反論 - GIGAZINE



CNETがAIで記事生成を始めてわずか数週間後に大規模な人員削減を実施、主要メンバーの10%が解雇され編集長は辞任してAI担当に転身 - GIGAZINE



ニュースメディアのCNETが使っていた記事作成AIは「競合他社や系列サイトのライターの記事を盗作していた」という指摘 - GIGAZINE



CNETがAIで記事を書いていることを問題視されて記事の公開を停止へ - GIGAZINE

2024年03月01日 12時40分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.