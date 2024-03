写真やイラストをリアルに歌わせたりしゃべらせたりできるAIシステム「EMO」が登場

中国のテクノロジー企業・Alibabaのインテリジェント・コンピューティング研究所のチームが、写真や画像をアニメ化してリアルに話したり歌を歌ったりしているように動く映像を生成できるAIシステム「Emote Portrait Alive(EMO)」を発表しました。 EMO https://humanaigc.github.io/emote-portrait-alive/ Alibaba's new AI system 'EMO' creates realistic talking and singing videos from photos | VentureBeat https://venturebeat.com/ai/alibabas-new-ai-system-emo-creates-realistic-talking-and-singing-videos-from-photos/ 今回、Alibabaの研究者らがプレプリントサーバー・arXivで発表した「EMO」は、入力したオーディオトラックに一致するように、滑らかで表現力豊かな表情と頭の動きを生成することができます。

・関連記事

Microsoftがわずか数秒のサンプルから会話や歌声を再現できる音声合成AI「NaturalSpeech 2」を発表 - GIGAZINE



Microsoftがたった3秒のサンプルから人の声を再現できる音声合成AI「VALL-E」を発表 - GIGAZINE



ディープラーニングでリアルタイムに声をボカロのものに変換する試み - GIGAZINE



日本語・英語・中国語でたった3秒の音声から人の声を再現可能なMicrosoftの「VALL-E-X」を独自にトレーニングしたゼロショットモデルが公開中 - GIGAZINE



ディープラーニングで人間と同じトーン・スピード・抑揚を再現して自然な音声を出力する「WaveNet」をDeepMindが開発 - GIGAZINE



YouTubeが「ミュージシャンの声を使った動画を作成するためのAIツール」のリリースに向けてメジャーレーベルと協議を進めている - GIGAZINE

2024年03月01日 12時30分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.