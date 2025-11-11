2025年11月11日 11時32分 ネットサービス

WikipediaがAI開発者に有料APIの利用を促す



オンライン百科事典「Wikipedia」を支援するウィキメディア財団が、Wikipediaを利用するAI開発者に対して適切な帰属表示と有料APIの利用を促す声明を発表しました。



In the AI era, Wikipedia has never been more valuable – Wikimedia Foundation

https://wikimediafoundation.org/news/2025/11/10/in-the-ai-era-wikipedia-has-never-been-more-valuable/





ウィキメディア財団は、AIが文章や動画を生成するようになった時代において、全てが人間の手で執筆されるWikipediaの価値の重要性を説いています。



例えば、Wikipediaで毎日行われている編集者同士の議論や、情報を補足するための出典調査や写真の撮影等にAIが入り込むことはできません。





生成AIは人間にとって自然と感じる文章を生成するだけなので、その生成内容にはしばしば不正確なものが含まれます。さらになぜ生成されたのかを示すプロセスが開示されることはなく透明性が担保できないという問題もあるため、生成AIにWikipediaの記事執筆を任せることも不可能です。



ウィキメディア財団は、人間による執筆、編集、精査が行われるという強みがWikipediaにはあるとして、AI開発者に対し、責任あるWikipediaの利用と支援を呼びかけました。





責任ある利用と支援は、帰属表示と資金援助という2つの行動で達成できるとされています。



帰属表示は、生成AIの出力にWikipediaが出典であることを示す行為です。ウィキメディア財団は、「これにより、トレーニングデータの作成に人間が貢献するという好循環が維持されます。人々が情報を信頼するためには、情報の出所が明確にされ、その情報源にアクセスできるようにされている必要があります。Wikipediaへのアクセスが減少すれば、コンテンツを成長させ、充実させるボランティアも減少し、この活動を支援する個人の寄付者も減少する可能性があります」と指摘します。





資金援助については、「Wikimedia Enterprise platform」を利用するよう呼びかけられています。このプラットフォームは有料のAPIを提供するもので、これを利用することで企業はWikipediaのサーバーに過負荷をかけることなくコンテンツを大規模に利用できます。さらに、料金を支払うことでWikipediaを直接支援することも可能です。



ウィキメディア財団は、「Wikipediaはインターネット上で最後の最良の場所です」と述べ、正確な人間による知識を提供し続けたいという希望を語りました。

