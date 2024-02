「Windows 10のサポートが切れてもChromeOS Flexを入れればPCを使い続けられる」とGoogleが猛アピール

Windows 10のサポートが2025年10月で終了すると大量のジャンクが発生するという懸念がある中、Googleが「ChromeOS Flexをインストールすることで廃棄せずに使い続けることができます」とアピールしています。 11 Ways You Win with ChromeOS Flex | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/products/chrome-enterprise/11-ways-you-win-with-chromeos-flex/

・関連記事

Windows 10のサポートは拡張セキュリティ更新プログラムにより最大3年延長可能 - GIGAZINE



学校が大量に導入したChromebookがソフトウェアの更新期限切れで大量廃棄の危機に直面 - GIGAZINE



教育現場に導入されたChromebookが導入からたった3年で壊れ始めており修理も困難で持続性が低いことが報告される - GIGAZINE



ChromeOSでブラウザとOSを分離する計画「Project Lacros」が一般向けにリリース間近か - GIGAZINE



2024年02月16日 14時33分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.