2022年02月16日 10時16分 ソフトウェア

古いPCやMacでも軽快に動作する「Chrome OS Flex」早期アクセス版をGoogleが発表



「クラウドファーストで高速かつ管理が簡単で、安全なOS」をうたう、PCやMacをChromebookとして利用できるようになるGoogle製OS「Chrome OS Flex」の早期アクセス版がリリースされました。



Get Chrome OS Flex for PC or Mac - Chrome Enterprise

https://chromeenterprise.google/os/chromeosflex/



Early access to Chrome OS Flex: The upgrade PCs and Macs have been waiting for | Google Cloud Blog

https://cloud.google.com/blog/products/chrome-enterprise/chrome-os-flex



It's time to transform that tired Windows PC into a Chromebook with Chrome OS Flex | Windows Central

https://www.windowscentral.com/its-time-transform-tired-windows-pc-chromebook-chrome-os-flex



Google is bringing Chrome OS to PCs and Macs - The Verge

https://www.theverge.com/2022/2/15/22934810/google-chrome-os-chromebooks-flex-operating-system-enterprise-schools



企業や学校にとってコンピューターの管理は面倒な作業で、「遅い起動時間」や「煩わしいアップデート」、「古い端末の管理」などにより従業員や学生の貴重な時間が多く奪われてしまっている、とGoogleは指摘。Googleの提供するChrome OSでは、こういった面倒事を可能な限り排除できるように、時間の経過とともに動作速度が低下することを最小限に抑え、常にアップデートを保ち、管理が可能になるよう設計されています。





Googleは「Chromebook以外でもChrome OSが利用できるようにするため、2020年にNeverwareという企業を買収しました」と説明。Neverwareが提供してきた古くなったPCをChromebook風の端末としてよみがえらせるChromiumベースの「CloudReady OS」というOSを、Chrome OSと統合することに取り組んできたとしており、その成果として「Chrome OS Flex」がリリースされると発表しています。



Chrome OS Flexは無料でダウンロードすることができるOSで、企業や学校向けに構築されており、Googleの強力なクラウドベースの管理システムと完全に互換性があるものとして仕上がっています。Googleが挙げるChrome OS Flexの特徴は以下の4つ。



◆高速で最新の作業エクスペリエンス

Chrome OS Flexはユーザーに直感的で煩雑なエクスペリエンスの範囲内で、ウェブアプリと仮想化への高速アクセスを提供します。数秒で起動することが可能で、時間の経過とともに動作速度が低下することもありません。また、バックグラウンドでシステムの更新が行われるため、ユーザーが端末を利用できなくなる時間が可能な限り短くなります。



◆最新の脅威に対するプロアクティブなセキュリティ

Chrome OS Flexにウイルス対策ソフトウェアをインストールする必要はありません。定期的なセキュリティアップデートにより、Chrome OS Flexはウイルス・ランサムウェア・フィッシングなどの脅威に対する保護が万全となります。サンドボックステクノロジーにより脅威が特定のタブまたはアプリケーションに封じ込められることとなり、読み取り専用OSは脅威が隠れることが多い実行可能ファイルをブロック。さらに、Googleのセーフブラウジングモードは悪意のあるサイトに移動する前にユーザーに事前に警告してくれます。IT部門はリモート削除機能を使用することで、紛失または盗難にあったデバイスの中のデータを削除することも可能となります。



◆簡単な導入と管理

Chrome OS FlexはUSBまたはネットワークを通じ、わずか数分でデバイスにインストールすることができます。ログイン後、ユーザーのクラウドプロファイルがダウンロードされ、設定・ブックマーク・ポリシーが自動的に同期されます。また、クラウドベースのGoogle管理コンソールにより、企業や学校のIT管理者は強力でシンプルな管理エクスペリエンスを使用可能となります。



◆既存のハードウェアを最大限に活用する持続可能なソリューション

Chrome OS Flexを使用することで、既存のデバイスの寿命を最大限に延ばすことが可能。古いPCやMacを廃棄するのではなく、最新の高速OSをインストールして利用可能にすることで、電子機器の廃棄物を削減することが可能となります。





Chrome OS FlexはChrome OSと同じコードベースで構築されており、同じユーザーエクスペリエンスを提供することを保証するとGoogleは主張していますが、Google PlayやAndroidアプリは利用できません。そのため、The Vergeは「あくまで学校や企業向けに作られたOS」と記しています。



なお、Chrome Enterprise for Education Upgradeなどを利用することで、企業や学校のIT管理者はGoogle管理コンソール上でChrome OS Flexをインストールした端末を一括で管理することが可能になります。