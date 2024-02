NVIDIAがカスタムチップの設計支援に重点を置いたビジネスユニットを構築していることが報じられる、4兆円規模のカスタムチップ市場に参入へ

近年のAI普及に伴って、AI処理に優れるNVIDIAのGPUのシェアが急速に拡大しており、2023年のデータセンター向けGPU市場におけるNVIDIA製品のシェアが98%に達したことも報告されています。さらにNVIDIAが、企業における特定のニーズに対応できる独自のチップを開発するためのビジネスユニットを構築しており、約300億ドル(約4兆4000万円)規模のカスタムチップ市場に参入する見込みであることが報じられています。 Exclusive: Nvidia pursues $30 billion custom chip opportunity with new unit | Reuters https://www.reuters.com/technology/nvidia-chases-30-billion-custom-chip-market-with-new-unit-sources-2024-02-09/

2024年02月14日 06時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

