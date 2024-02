複数のクラウドサービスに渡ってあらゆる側面からコストを計測可能にするツール「Dashdive」

・関連記事

Amazon・Google・Microsoftといった大手クラウドは本当に高額を支払う価値があるのか? - GIGAZINE



AWS・Azure・Cudoなどが提供するクラウドGPUが1時間あたり何ドルで利用できてどういう構成なのかの一覧表 - GIGAZINE



Google Cloudからオンプレや他のクラウドへ移行する際の転送料金が無料に、クラウド市場における顧客の選択と競争の障壁を取り除く一歩へ - GIGAZINE



AWSを使わないだけでサーバー代を500億円以上節約できた実例 - GIGAZINE



最も費用対効果の高いクラウドを自動選択して大幅なコスト削減が可能な「SkyPilot」 - GIGAZINE



月間500万PV&転送量80TBのサイトをたった4万円で維持する方法 - GIGAZINE

2024年02月13日 12時20分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.