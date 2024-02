4層のアイスでコーヒーの多彩な味わいを楽しめる「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲」を食べてみた

4層構造と大人の味が特徴の「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル」シリーズに、コーヒーの奥深さをとことん堪能できる「 明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲 」が、2024年1月29日(月)からの期間限定で登場しています。「カフェオレ風アイス」と「エスプレッソ風アイス」が織りなす甘さと苦味のコントラストに、とろっとした口当たりとコーヒーの酸味が特徴の「エスプレッソソース」を合わせ、さらにしっとり食感の「コーヒークッキー」をプラスしたという大人のアイスが気になったので、実際に食べてみました。 エッセル スーパーカップ 大人ラベルに新フレーバー登場!珈琲の苦み、酸味、甘みのコントラストをとことん楽しめる4層構造「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲」1月29日 期間限定 新発売 全国 | 2024年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2024/0116_02/index.html

2024年02月01日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

