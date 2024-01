2024年01月18日 20時00分 デザイン

子ども用のボールに描かれた「Y」から始まるイラストの正体は?



幼い子どもの教育用に、「A」から始まる単語として「Apple(りんご)」などの絵を添えた玩具を見た経験を持つ人は多いはず。テクノロジー系インターネット掲示板のStack Exchangeにおいて、「gmauch」というユーザーが、自身の子どもに与えたボールに描かれた「Y」の文字と共に描かれたイラストについて、正体を解き明かす試みが行われました。



Which word begins with "y" and looks like an axe in this picture? - English Language & Usage Stack Exchange

https://english.stackexchange.com/questions/395382/which-word-begins-with-y-and-looks-like-an-axe-in-this-picture



gmauch氏の子どもが持つボールが以下。ブラジル南部のポルト・アレグレにある「Lojas França」という店で購入したというこのボールには、「Y」という文字とともに、おののように見えるイラストが描かれています。





しかし、「おの」を示す英単語は「Axe」であるため、「Y」という文字に添えるイラストとしては不適当です。また、gmauch氏は手おの(hatchet)やトマホーク(tomahawk)など、おのに関する同義語を調べましたが、Yから始まるものは見つかりませんでした。そこでgmauch氏はStack Exchangeのユーザーの力を借りることで、このイラストの特定を試みました。



gmauch氏のこの質問に対し、数多くの調査を行ったDan Bron氏は、スウェーデン語で「おの」を示す単語は「Yxe」であるため、「ボールの製造元が、スウェーデン語を混ぜてしまった可能性がある」と推測しています。



また、「U」から始まる単語としてgmauch氏は、ドイツの潜水艦である「Uボート(U-boat)」と捉えていましたが、「A」は「Apple」、「B」は「Bear」など、一般的な名詞であることから、Bron氏は「U」が「U-bort」ではないと推測。Bron氏の調査の結果、スウェーデン語で「潜水艦」を示す単語が「ubåt」であることが明らかになりました。





さらに、このボールが「Ball, Bounce and Sport Inc.」という企業の「Hedstrom」というブランドから販売されていることを突き止めたBron氏は、Ball, Bounce and Sport Inc.に対して「ボールにスウェーデン語が混ざっていることを知っているのか」と問い合わせました。しかし、Ball, Bounce and Sport Inc.からの回答は、「私たちの正規品のボールでは、『Y』という文字に対して『ヨーヨー(yo-yo)』のイラストが描かれています」というもので、gmauch氏が持つボールがBall, Bounce and Sport Inc.の模造品で、Ball, Bounce and Sport Inc.が販売しているものではないことが判明しました。





Bron氏によるさらなる調査の結果、このボールが中国系通販サイトのAlibabaで販売されていることが判明。さらにこのボールを販売したのが「上海建匯スポーツ用品有限公司」というメーカーであることが明らかになりました。上海建匯スポーツ用品有限公司は主に東ヨーロッパや西ヨーロッパ市場向けに商品を製造しているとのこと。



Bron氏の最終的な推測は、上海建匯スポーツ用品有限公司がBall, Bounce and Sport Inc.の模造品を製造する際に、誤ってスウェーデン語の「Yxe」を元にしたイラストを混ぜてしてしまったというものです。



その後、この「Y」は「Yellow(黄色)」を表しているのではないか、黄色いペンキを吹き付けるスプレー缶の上部分ではないか、などさまざまな予測が立てられました。





しかし、thedrake氏は、Google検索に「斧头」と入力することで、上海建匯スポーツ用品有限公司のデザイナーがボールのイラストとして使用したとみられるおののイラストを発見。thedrake氏の発見によって、このボールの「Y」から始まる単語が「Yxe(おの)」であることが裏付けられました。





ボールの謎が解決した一方で、一部のユーザーからは「Ball, Bounce and Sport Inc.のボールにYの文字を表すヨーヨーの絵が描かれているにもかかわらず、なぜ中国のデザイナーはイラストを変更したのでしょうか。謎はまだ残されています」との指摘が上がっています。