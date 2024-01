2024年01月18日 07時00分 メモ

「政府が森林火災を起こしている」と主張した気候変動否定の陰謀論者が14件の放火で罪を認める



カナダで多発した森林火災は、気候変動を人々に信じさせるために政府が起こしたものだと主張していた陰謀論者の男が、実際には自分で火を付けていたことを裁判で認めました。



Quebec man who blamed wildfires on government pleads guilty to setting 14 fires | CBC News

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/brian-pare-pleads-guilty-to-setting-quebec-wildfires-1.7084669



Quebec climate change conspiracy theorist pleads guilty to starting 14 fires | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12969185/quebec-conspiracy-theorist-sets-fires-pleads-guilty.html



記事作成時点で38歳のブライアン・パレは2024年1月15日に、ケベック州シブガモーの裁判所で、13件の放火と1件の人命無視の放火(人家に被害が及ぶことを知りながら行った放火)の罪を認めました。



パレが放火した14件の火災のうち2件は、ケベック州シャペに住む500戸の家々の住民が避難を余儀なくされるほど大規模なもので、マリー・フィリップ・シャロン検事は法廷で、「2023年5月31日午後8時30分、シャペの街は猛烈な火災、特にキャヴァン湖と付近の空港で被告人が起こした2件の火災のために強制避難命令を発しました。避難した住民は6月3日まで家に帰れませんでした」と述べました。





最大の被害をもたらしたのはキャヴァン湖の火災で、これにより873ヘクタール(873万平方メートル)の森林が焼失したと、シャロン検事は述べています。



この地域では森林火災が頻発しており、カナダの森林防火協会(SOPFEU)の調べによると2023年6月1日だけで80件近くの森林火災が発生し、そのうち8件は「制御不能」な規模だったとのこと。



パレが起こした5月31日の大火災は、ケベック州政府が猛暑や空気の乾燥を理由に森林内および付近でのたき火禁止を発令した3日後のことでした。





同じ地域で、明らかに自然発生したものではない火災が立て続けに発生したことに疑念を抱いた当局は、現場周辺で目撃されたパレに対する取り調べを6月2日に実施しました。当初パレは火災の目撃者として扱われており、パレ自身も火事を起こしたことを否定していましたが、事情聴取の最中にパレが火災に異様な関心を示したことで、警察はパレが放火をしたのではないかと疑い始めたとのこと。



警察がパレのSNSへの投稿を監視したところ、パレはケベック州の火災についての写真や動画を投稿していたほか、投稿からうかがえるパレの思想や行動は、州警察の専門家が作成した犯人像とよく一致していました。



例えば、パレは以下の投稿で「気候変動はWHOや国連のエリートがねつ造しているものだ」と主張しています。なお、その証拠として引用されている動画は、延焼防止のための防火帯を作っている様子だと思われます。





警察が、パレの車に追跡装置をつけるための令状を取得して調査したところ、9月1日と5日にパレが火災の発生現場にいたことが確認され、パレは7日に逮捕されました。



この時の取り調べで、パレは自分が放火したことを認め、動機については「森林が本当に乾燥しているのかどうかをテストしていた」と主張したとのこと。



逮捕されて以来勾留されているパレは、2024年1月15日の審理では何も話さず、裁判官からの質問に「はい」と答えるだけでした。今後は、パレの精神状態とパレが公共の安全に及ぼすリスクを考慮した判決前報告書が作成され、4月22日までに提出される予定です。また、パレに科される刑罰は記事作成時点では不明です。