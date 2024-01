メタバース内で海賊版映画を上映する「VR海賊版ワールド」が発生している

'End of the world' voor Virtual Reality omgeving gericht op illegale streams - BREIN https://stichtingbrein.nl/verzoek-van-brein-end-of-the-world-voor-virtual-reality-omgeving-gericht-op-illegale-streams/

by Duncan Rawlinson - Duncan.co 映画やテレビ番組などの海賊版は、違法なファイルをダウンロードできたり、ブラウザ上で即座にストリーミング再生できたりといった形式がほとんどです。一方で、ソーシャルVRプラットフォームの VRChat のワールド内に海賊版映画を上映するエリアが作成され、メタバース内で権利侵害が行われていると権利団体が訴えを起こしています。 BREIN Takes Down Virtual Pirate Streaming Worlds on VRChat * TorrentFreak https://torrentfreak.com/brein-takes-down-virtual-pirate-streaming-worlds-on-vrchat-240116/

・関連記事

ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」のセキュリティアップデートの内容を開発チームが公開 - GIGAZINE



海賊版を「見て見ぬフリ」をしたとしてプロバイダが約1500億円の損害賠償を請求される - GIGAZINE



ファイル共有サービスがEUデジタルサービス法のため共有機能を廃止 - GIGAZINE



「海賊版サイトをブロックしろ」とソニーに要求されたQuad9がインターネットの言論の自由を守るため争った裁判で勝利 - GIGAZINE



海賊版サイトがブロックを回避している「モグラたたき戦略」とは? - GIGAZINE



著作権違反によるGoogleへのDMCA削除リクエストは日々過去最高を更新する勢いで増加中、その原因と実態とは? - GIGAZINE



2024年01月18日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.