サードパーティーCookieが廃止されたらウェブマーケティングはどのように変化するのか？

GoogleはChromeでサードパーティーCookieを廃止することを宣言しており、ウェブマーケティングはCookieレスのシステムを整えることが求められています。コードのパフォーマンス診断ソフトを開発するSentryが、実際にサードパーティーCookieを自社サイトから廃止した場合についてまとめています。 We removed advertising cookies, here’s what happened | Product Blog • Sentry https://blog.sentry.io/we-removed-advertising-cookies-heres-what-happened/ Cookieはウェブサイトがウェブブラウザに保存する情報で、サイトを訪れた日時や訪問回数などが記録されています。このCookieのおかげで、IDとパスワードを入力しなくても再び同じサイトにログインできたり、ショッピングサイトから離れてもカートに商品が残ったままだったりするわけです。

2024年01月17日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

