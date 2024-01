2024年01月16日 23時00分 レビュー

X(旧Twitter)の投稿に付いたリプライにしおり機能を追加してトップに戻ってしまうことを防ぐChrome拡張機能「Keep Twitter scrool position」を使ってみた



X(旧Twitter)を閲覧している際、投稿へのリプライを確認するとページが一番上まで戻ってしまう不便さを感じた経験がある人もいるはず。「Keep Twitter scrool position」は、そんな不便さを簡単に解消できる、便利なChrome拡張機能です。



Keep Twitter scroll position

https://chromewebstore.google.com/detail/ohikllclmilbneljmbnkikjciogdhgfo



"Keep Twitter Scroll Position" - browser extension demo - YouTube





◆拡張機能のインストール

まずはChromeで拡張機能の配布ページにアクセスし、「Chromeに追加」をクリックします。





「『Keep Twitter scrool position』を追加しますか?」と尋ねられるので、「拡張機能の追加」をクリック。





「『Keep Twitter scrool position』がChromeに追加されました」と表示されれば、インストールは完了です。





◆「Keep Twitter scrool position」導入前の動作

まずは「Keep Twitter scrool position」を導入する前のXの動作を確認します。はじめに、Xで何らかのポストを開きます。





その投稿へのリプライが表示されます。





数多くのリプライの中から1つを選び、クリック。





他のポストやリプライを見るためには左上の「戻る」をクリックします。





すると、元のスレッドの一番上まで戻されてしまいました。このような状況では、有名人のポストなど、数多くのリプライが付けられた投稿から先ほどのリプライを再度探し出すことは困難です。





◆「Keep Twitter scrool position」導入後の動作

まずはXでポストを表示します。





先ほどと同様、ポストに付けられたリプライを選択し、クリック





「戻る」をクリックします。





すると、ページが一番上まで戻ることなく、先ほど表示したリプライがオレンジ色で強調表示されます。そのため、もう一度閲覧したいリプライが無数のリプライの中に埋もれることなく、再度閲覧することが可能になります。





なお、Keep Twitter scrool positionのソースコードはGitHubで公開されています。



GitHub - ackinc/keep-twitter-scroll-position: Twitter annoyingly keeps losing your scroll position when browsing reply threads. This extension fixes that.

https://github.com/ackinc/keep-twitter-scroll-position