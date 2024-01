350年以上の歴史がある大学の天文学部はいかにして閉鎖されることになったのか

・関連記事

内部告発者のほぼ全員が嫌がらせを受けており70%はすぐに解雇されるか辞職を余儀なくされる、最悪の場合は殺害されることも - GIGAZINE



子どもの頃に受けた「いじめ」による心身への悪影響は成人になっても続き社会経済的な面にも悪影響が及ぶ - GIGAZINE



天文学者が1991年以来最大エネルギーの宇宙線「アマテラス粒子」を検出 - GIGAZINE



わずか11歳の天才少年が物理学の学士号を取得、将来の夢は「機械化による不死の追求」 - GIGAZINE



Activision Blizzardのセクハラや不祥事で37人が解雇され44人が懲戒処分を受けていたことが判明 - GIGAZINE

2024年01月02日 12時00分00秒 in メモ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.