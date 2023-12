Microsoftがカボチャ農園の広大な土地を100億円超で買収

Wisconsin pumpkin farm owners get $76 million Microsoft payday - The Verge https://www.theverge.com/2023/12/22/24012534/microsoft-wisconsin-pumpkin-farm-foxconn-76-million-mount-pleasant 2017年、ウィスコンシン州政府は世界最大の電子機器受注生産(EMS)企業である Foxconn との契約の一環として、ウィスコンシン州のマウントプレザントにクロイツィガー家が所有する広大な土地の買収を計画していました。 当時、クロイツィガー家が所有する土地に対して提示された買収額は、Microsoftの買収額の3分の1程度だったそうです。クロイツィガー家はこの買収案を拒否し、より良い買収案を待っていました。

2023年12月23日 16時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

