ディズニーの作った家で暮らす住宅エリア「Storyliving by Disney」が発表される、商業施設完備＆1日パスで住民以外が利用することも可能

USA TODAY の報道によると、ディズニーは「Storyliving by Disney」のブランディングおよびマーケティングを担当しますが、住宅の建設・販売は提携したサードパーティーの開発者が担当することとなる模様。 ディズニーが住宅開発に携わるのは今回が初めてのことではありません。1996年にはフロリダ州にあるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでコミュニティ開発を行っており、2011年にも同州で高級リゾートを開発しています。なお、2011年に販売された住宅の価格は160万ドル(約1億8000万円)からという価格帯でした。ただし、ディズニーによるコミュニティ開発のすべてが成功しているというわけではなく、コンセプトのまま実現に至らなかったプランや、維持に苦しんでいるコミュニティもあるとThe Vergeは指摘しています。 なお、「Storyliving by Disney」の資金面や居住条件などの詳細は記事作成時点では明らかになっていません。

2022年02月17日 10時22分00秒 in 動画, Posted by logu_ii

