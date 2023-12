女性の涙のにおいをかぐと男性の攻撃性が減少することが判明、人が大人になっても泣くのは「役に立つから」と研究者

女性がぽろぽろと涙を流すと、大抵の男性はどぎまぎしたり慌てたりしてしまうので、「 涙は女の武器 」と言われることがあります。新しい研究により、女性の涙には男性の攻撃的な行動を抑制する作用があることが確かめられました。 A chemical signal in human female tears lowers aggression in males | PLOS Biology https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3002442 Women's Tears Chemical Diminish Male Aggression - Neuroscience News https://neurosciencenews.com/womens-tears-male-aggression-23591/ Sniffing Women's Tears Makes Men Less Aggressive | Scientific American https://www.scientificamerican.com/article/sniffing-womens-tears-makes-men-less-aggressive/ 動物は体からさまざまな化学物質を発してコミュニケーションを取っており、人間の場合は主に汗、動物の場合は主に尿や排せつ物などを媒介にしてそれらを社会的シグナルとして利用しています。 げっ歯類を用いた過去の研究では、メスの涙がオスの攻撃性を抑制することが判明していましたが、「ケモシグナル」と呼ばれるこのような化学物質の作用が人間にも当てはめられるのかは不明でした。

・関連記事

女性の涙には男性の性欲を減退させる成分が含まれる - GIGAZINE



涙には3種類ある、悲しい時と玉ねぎが目に染みた時とあともう1つは? - GIGAZINE



「犬は飼い主と再会するとうれし泣きの涙を流す」ことが日本の研究で判明 - GIGAZINE



なぜ人は泣くのか、人前で泣くことにメリットはあるのか? - GIGAZINE



「血の涙」を本当に流した人が報告される - GIGAZINE

2023年12月22日 12時30分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.