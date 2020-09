2020年09月21日 15時00分 サイエンス

「自分が服用しているのは偽薬である」と知っていてもプラシーボ効果が発揮される可能性



本物のように見えるが実際には効果がない「偽薬」を服用した場合でも、患者や被験者に何らかの効果が現れるという現象をプラシーボ効果と呼び、一般的には「偽薬とは知らない患者」に対して処方された時に効果が認められます。しかし、アメリカの研究チームが行った研究により、人々が「自分が服用しているのは偽薬である」と理解している場合でも、被験者に効果が現れることが判明しました。



Placebos without deception reduce self-report and neural measures of emotional distress | Nature Communications

https://www.nature.com/articles/s41467-020-17654-y



Placebos prove powerful…even when people know they’re taking one | MSUToday | Michigan State University

https://msutoday.msu.edu/news/2020/placebos-prove-powerfuleven-when-people-know-theyre-taking-one



Placebos Can Lower Emotional Distress, Even When People Know They're Taking Placebos

https://www.sciencealert.com/placebos-can-lower-emotional-distress-even-when-people-know-they-re-taking-placebos





薬の効果を確かめる臨床試験では、結果が本当に薬の効果によるものかどうかを確かめる対照実験において、被験者の一部に偽薬を投与するケースがあります。一般的には、偽薬を投与される人々に対して「あなたが飲むのは偽薬です」と伝えられることはなく、被験者らは「自分が飲んでいるのは本当の薬だ」と信じて服用します。



プラシーボ効果とは、実際に服用しているのは効果がないはずの偽薬であるにもかかわらず、「自分が本当の薬を飲んでいる」と信じることが何らかの改善をもたらす現象を指します。臨床試験以外の場でも、プラシーボ効果を期待して医師が薬だと偽ってビタミン剤を患者に与えるケースもあるとのこと。



しかし、偽薬を本物の薬だと偽って投与することについては、倫理的な問題があるとの指摘もあります。そこで研究チームは、被験者に対して「これは偽の薬であり、実際に役立つ科学的成分は含まれていない」ということを明らかにした上で偽薬を投与した場合、どのような効果が現れるのかについて実験で確かめることにしました。





ミシガン州立大学の心理学者であるDarwin Guevarra氏らの研究チームは、被験者に「生理食塩水のスプレー」を投与した後で、見た人が否定的な感情を覚えるように設計された画像40枚を被験者に見せる実験を行いました。



この実験では半数の被験者に対して「スプレーは偽薬である」という説明と、プラシーボ効果についての説明が行われました。また、「プラシーボ効果が起きると信じている場合、生理食塩水のスプレーが否定的な感情を軽減するのに役立つかもしれない」ということも、被験者に伝えられたとのこと。一方、対照群の被験者には生理食塩水のスプレーについて「生理的なデータを取るために必要」とだけ説明され、偽薬やプラシーボ効果についての説明は行われませんでした。





実験は2種類行われ、1つ目の実験では被験者らが実験後に「どれほど精神的苦痛を感じたのか」を報告し、2つ目の実験では画像を見ている被験者の脳波を調べ、どれほどの精神的苦痛を覚えているのかが測定されました。



62人が参加した1つ目の実験では、偽薬やプラシーボ効果についての説明を受けた被験者らが、対照群の被験者よりも低いレベルの精神的苦痛を報告しました。また、198人が参加した2つ目の実験でも、偽薬やプラシーボ効果の説明を受けた被験者らの脳において、精神的苦痛を示すバイオマーカーが顕著に減少していることが判明したとのこと。





研究チームは、今回の発見が少なくとも精神的な苦痛を緩和するという領域において、偽薬だと伝えた状態でも心理・生理学的効果が現れることを示していると主張。さらに研究を進めていくことで、将来的には本物の薬だと偽らずに偽薬を投与することが、安全で実用的な治療法として用いられる可能性があると述べています。