5分で解決できる推理クイズを毎日自動生成してくれる「Mystery-o-matic」

・関連記事

英単語当てゲーム「Wordle」の日本語版「WORDLE ja」が登場したのでプレイしてみた - GIGAZINE



隠れたポケモンの名前を推測する「ポケモンWordle」が中毒性高めの時間泥棒 - GIGAZINE



無料・日本語でプレイ可能な「Wordle」リスペクトの単語推理ゲーム「ことのはたんご」をプレイしてみた - GIGAZINE



四字熟語限定の超高難度Wordle(ワードル)「漢字ル」が登場したのでプレイしてみた - GIGAZINE



パズルゲーム「Wordle」風に麻雀牌の並びを6ステップ以内に当てる「Mahjong Handle」プレイレビュー - GIGAZINE



隠された国名を国同士の位置関係から推測するゲーム「Worldle」を遊んでみた - GIGAZINE



テキサス・ホールデムの「場にどんなカードが配られたのか」を当てる論理パズル「Pokle」 - GIGAZINE



単語パズル「Wordle」を解きつつアクションゲーム「Flappy Bird」の鳥を飛ばし続けるパズルアクションゲーム「Flappy Birdle」をプレイしてみた - GIGAZINE



パネルをパタパタと動かして国旗を作り上げ遊びながら知識も学べるパズルゲーム「フラッグマニア」をプレイしてみた - GIGAZINE



あなたの問題解決能力をテストするパズルで学ぶ「確証バイアス」 - GIGAZINE



2023年12月02日 19時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.