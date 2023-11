実在する人物のAIモデルに「報奨金」を出すシステムをAIプラットフォームが導入、有名人だけでなくフォロワーの少ない一般人もターゲットに

近年は画像生成AIの性能や使い勝手が向上したことで、多くの人々が簡単にAIで好きな画像を生成できるようになりましたが、それに伴って「実在する人物の同意を得ていないAI生成画像」の作成や共有が問題となっています。そんな中、AI生成画像の投稿・共有プラットフォームである Civitai で、「実在する人物の画像を生成するAIモデルの作成者に『報奨金』を支払うシステム」が導入され、有名人だけでなく一般人もターゲットにされているとテクノロジー系メディアの404 Mediaが報じました。 Giant AI Platform Introduces ‘Bounties’ for Deepfakes of Real People https://www.404media.co/giant-ai-platform-introduces-bounties-for-nonconsensual-images-of-real-people/

2023年11月14日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

