実在の人物の同意なしで性的コンテンツを生成できるためCivitaiから禁止された5000種類のAIモデルがHugging Faceに再アップロードされていることが判明

AI開発プラットフォームであるHugging Faceに、実在の人物の姿を無断で再現するために作られたAIモデルが少なくとも5000件以上ホストされていることが明らかになりました。この問題は単にモデルが存在するだけでなく、意図的に隠蔽され、組織的に共有されているという深刻な背景を持っていると指摘されています。 Hugging Face Is Hosting 5,000 Nonconsensual AI Models of Real People https://www.404media.co/hugging-face-is-hosting-5-000-nonconsensual-ai-models-of-real-people/

2025年07月16日 12時20分00秒

