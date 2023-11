機械学習に最適とされる「NVIDIA H100」の代替になり得る「NVIDIA L40S」の性能とは？

1台当たり数百万円以上で販売されているNVIDIA H100は機械学習に最適ということで人気があり、Facebookのマーク・ザッカーバーグ氏の慈善団体はNVIDIA H100を1000個以上積んだ高性能医学研究用コンピューティングシステムの構築を スタート しています。ブロガーのパトリック・ケネディ氏は、「NVIDIA L40S」という製品が「NVIDIA H100」の代替となり得るとして、その性能について解説しています。 NVIDIA L40S is the NVIDIA H100 AI Alternative with a Big Benefit https://www.servethehome.com/nvidia-l40s-is-the-nvidia-h100-ai-alternative-with-a-big-benefit-supermicro/ NVIDIA H100はハイエンドのGPUであり、需要も価格も非常に高くなっています。機械学習の需要を受けて、NVIDIAは「L40S」を販売。これはグラフィックス指向の「L40」の亜種とも言える存在で、H100の半分ほどの値段で手に入れることができます。 ケネディ氏によると、基礎的なモデル、例えばChatGPTのようなものをトレーニングしたいのであれば、NVIDIA H100 80GB SXM5が依然として最適なGPUだそうです。ただ、一旦基礎モデルが訓練されれば、ドメイン固有のデータや推論に基づいてモデルをカスタマイズするのは低コスト製品でも可能という仕組み。

2023年11月11日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

