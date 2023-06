大規模言語モデルの出力スピードを最大24倍に高めるライブラリ「vLLM」が登場、メモリ効率を高める新たな仕組み「PagedAttention」とは？

・関連記事

ChatGPTなどの大規模言語モデルはどんな理論で成立したのか?重要論文24個まとめ - GIGAZINE



独自のデータセットでGPTのような大規模言語モデルを簡単にファインチューニングできるライブラリ「Lit-Parrot」をGoogle Cloud Platformで使ってみた - GIGAZINE



大規模言語モデルの開発者が知っておくと役立つさまざまな数字 - GIGAZINE



オープンソースで商用利用可能な大規模言語モデル「Falcon」が登場、オープンソースモデルの中では最高の性能に - GIGAZINE



APIを呼び出すコードの生成に特化した大規模言語モデル「Gorilla」、APIの更新にリアルタイムで追従可能&オープンソースでモデル・トレーニングデータが公開済み - GIGAZINE

2023年06月22日 07時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

