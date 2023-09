2023年09月20日 14時00分 ハードウェア

「NVIDIA H100」を1000個以上積んだ高性能医学研究用コンピューティング・システムの構築をマーク・ザッカーバーグ夫妻が発表

マーク・ザッカーバーグ氏とその妻プリシラ・チャン氏の慈善団体が、医学研究に特化した世界最大級の非営利コンピューティング・システムに資金を提供し、構築することを発表しました。市場価格4万ドル(約590万円)のハイエンドGPU「NVIDIA H100」を1000個以上搭載したシステムになる予定で、「あらゆる病気の治療、予防、管理に役立つ画期的な新発見につながるものになる」とアナウンスされています。



CZ Science To Build AI GPU Cluster To Model Cell Systems

https://chanzuckerberg.com/newsroom/czscience-builds-ai-gpu-cluster-predictive-cell-models/



Priscilla Chan & Mark Zuckerberg: How AI can help us understand how cells work—and help cure diseases | MIT Technology Review

https://www.technologyreview.com/2023/09/19/1079261/czi-ai-cell-disease



言語処理や画像生成の分野で広く知られるようになった機械学習やAIの技術は生命科学分野でも活用されており、たとえばタンパク質構造を解明するための「AlphaFold」や「ESM」などのモデルがテクノロジー企業から登場しています。こうしたモデルは大量のデータを処理する必要があり、高性能のGPUを投入することで能力の向上を図ることができます。



医療用に構築されたAIモデルはタンパク質にかかわらずさまざまな医学研究に利用することができますが、一般的に高価なものになるため、多くの科学者には手が届かない可能性があります。





こうしたモデルを非営利で提供するため、慈善団体のチャン・ザッカーバーグ・イニシアチブは、1000個以上のNVIDIA H100から構成される高性能コンピューティング・システムに資金を提供すると明らかにしました。これにより、細胞や生体分子に関する大規模なデータセットでトレーニングされた新しいAIモデルを開発できるようになるとされています。



チャン氏は「免疫細胞による反応や、子供が珍しい病気を持って生まれたときに細胞レベルで何が起こるか、あるいは患者の身体が新しい薬にどのように反応するかを、このシステムで予測できます。生成AIの力を生物学にスケールアップすることで、研究者はこれらの技術的進歩を研究に取り入れることができ、あらゆる病気の治療、予防、管理への取り組みを加速させることが可能になります」と述べました。





新しいシステムは民間企業で商用製品に使用されているものほど大規模ではないものの、いったん稼働すれば非営利の科学研究用としては世界最大級のものになるとのこと。チャン氏らは「最新のAI技術にアクセスするための法外なコストに阻まれている学術チームにとって重要なリソースとなるでしょう」と語っています。



ザッカーバーグ氏はThreadsへの投稿で「プリシラと私は、AIが今世紀中にあらゆる病気の治療、予防、管理に役立つと見ています。私たちは非営利のライフサイエンス分野で最大級のAI計算クラスターを構築しており、これにより科学者たちが新たな発見をし、新たな治療法を見つけることができるようになると期待しています」とつづりました。





AIに関連するチップの需要はますます高まっています。NVIDIAは2023年第2四半期に約30万個のNVIDIA H100を出荷していて、2024年までに150万~200万個を出荷する計画を立てていますが、製造のボトルネックによりNVIDIA H100周りの生産が遅れていることも指摘されています。



