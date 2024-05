スタンフォード大学の研究グループがGPUを高速に動作させるAI用のドメイン固有言語「ThunderKittens」をリリース

スタンフォード大学のクリストファー・レ教授率いる研究チームがGPUを最大限に活用して一定時間当たりの演算量を最大化するための ドメイン固有言語(DSL) 「 ThunderKittens 」をリリースしました。 ThunderKittens: A Simple Embedded DSL for AI kernels · Hazy Research https://hazyresearch.stanford.edu/blog/2024-05-12-quick-tk GPUs Go Brrr · Hazy Research https://hazyresearch.stanford.edu/blog/2024-05-12-tk

・関連記事

「CPU」「GPU」「NPU」「TPU」の違いを分かりやすく説明するとこうなる - GIGAZINE



GPU・CUDAを活用して数値計算やAIのトレーニングを高速化するのに必要な基礎知識のコード例付きまとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」を最速で実行できるGPUはどれなのか? - GIGAZINE



グラボ向け高速メモリ規格「GDDR7」の仕様が確定、通信速度はGDDR6の2倍 - GIGAZINE



グラボを買い替えずとも画像生成AIの実行速度を高速化できる「Stable Diffusion WebUI Forge」を実際にインストールして生成速度を比較してみた - GIGAZINE



IntelがAIアクセラレータ「Gaudi 3」を発表、NVIDIAのH100より高速かつ低消費電力で一部テストではH200にも勝利 - GIGAZINE



NVIDIAが「消費電力1000Wの爆熱GPU」を開発中か - GIGAZINE

2024年05月15日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.