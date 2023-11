2023年11月10日 15時00分 ソフトウェア

OneDriveを閉じようとするユーザーに対し「終了する理由」を尋ねるポップアップが表示されていたことが明らかに



Microsoftはこれまで、純正ブラウザのEdgeを使って競合ブラウザであるChromeをダウンロードしようとするユーザーに対し、「新たなブラウザをダウンロードする必要はない」との案内文を表示したり、「なぜ別のブラウザを試そうとしているのですか?」と尋ねるポップアップを表示していることなどが報告されています。新たに、Microsoftのオンラインストレージ「OneDrive」を終了しようとすると、その理由を尋ねるポップアップが一部ユーザーに表示されていることが報告されています。



終了する理由を尋ねるポップアップが表示されているのは、記事作成時点でOneDriveの最新バージョンである、バージョン23.214.1015.0001です。



OneDriveを終了する手順は以下の通り。まずはタスクバーからOneDriveのアイコンを見つけ出し、右クリックしてメニューを表示。





「同期の一時停止」をクリックしてドロップダウンメニューを開き、最下段の「OneDriveの終了」を選択します。





「OneDriveを終了しますか?」というポップアップが表示されたら「OneDriveを終了」をクリックして完了です。





その際に、OneDriveを閉じる理由に答えるように要求するポップアップが、一部ユーザーのPCに表示されていることを複数の海外メディアが報告しています。





回答可能な理由の一覧が以下。OneDriveを閉じるためには、この中から1つを選択する必要があります。



・OneDriveを常に実行したくない

・OneDriveとは何なのか分からない

・OneDriveを使用していない

・OneDriveの問題を解決するため

・コンピューターの高速化のため

・通知が多すぎる

・その他



Microsoftの広報担当者は海外メディアのPCMagに対し「2023年11月1日から8日にかけてOneDriveユーザーのごく一部に、OneDriveを終了する際にダイアログボックスを表示して、アプリケーションを閉じることを選んだ理由を尋ねるポップアップを表示して、ユーザーからのフィードバックを集めていました」と報告しています。Microsoftはさらに「今回のようなユーザーからのフィードバックは、製品品質向上のための継続的な取り組みに役立てられています」と述べています。