2023年11月9日のヘッドラインニュース

第11回フェスが、地域によって異なるお題で開催されるぞ! 日本のお題は「コレなんて呼ぶ? 回転焼き vs 大判焼き vs 今川焼き」。 期間は、11月18日(土)午前9時~20日(月)午前9時の48時間だ。 ほかの名前で呼んでいるよという方も、親しみを感じる勢力に投票のうえご参加いただければ幸いだ。 pic.twitter.com/4mb8M4PW1E

2023年11月09日

