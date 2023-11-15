2023年11月15日のヘッドラインニュース
タリーズコーヒーからホリデーシーズン限定メニューとして、定番メニューの「アイリッシュラテ」「アマクロツリー ジャンドゥーヤクリーム」に加えて、新たに「＆TEA 苺ミルフィーユロイヤルミルクティー」「ホリデー苺チョコリスタ」「キャラメルチュロスリボン」「ベルベットケーキ ストロベリー×ラズベリー」が2023年11月22日(水)から登場します。クリスマスを感じさせる華やかな見た目に仕上げることで、ホリデーシーズンを盛り上げるドリンクやフードになっているとのこと。「アイリッシュラテ」の価格はショートサイズが税込550円、トールサイズが税込605円、グランデサイズが税込660円です。「＆TEA 苺ミルフィーユロイヤルミルクティー」の価格はショートサイズが税込575円、トールサイズが税込630円、グランデサイズが685円。「ホリデー苺チョコリスタ」はショートサイズが税込640円、トールサイズが税込695円です。また、「キャラメルチュロスリボン」の価格は税込370円、「アマクロツリー ジャンドゥーヤクリーム」は税込350円、「ベルベットケーキ ストロベリー×ラズベリー」の価格は税込520円です。
“年に一度のホリデーシーズンは大切な人と楽しい時間を”「アイリッシュラテ」「&TEA 苺ミルフィーユロイヤルミルクティー」などを11月22日（水）より発売 |プレスリリース |会社情報 |TULLY'S COFFEE - タリーズコーヒー
https://www.tullys.co.jp/company/pressrelease/2023/11/2023_holiday.html
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
Duoが段階を踏んでめっちゃ怒ってくるけど、この後どう変化するのか知りたくてまだ今日の分やってない pic.twitter.com/5suT9qaWnB— kobu (@dustjacketdiva)
僕の幼少期は生活排水の混じった汚い灰色のドブ川だったんだけど、今は綺麗になって鴨も来る様になった— コザキユースケ/Yusuke Kozaki (@kymg)
綺麗すぎてiPadまで来てる pic.twitter.com/AizOPFkYiq
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
必須遺伝子が染色体に無くても生物は絶滅しない ― 数億年前からプラスミドだけでリボソームRNA遺伝子を 維持するバクテリアの発見 ―｜記者発表｜お知らせ｜東京大学大学院新領域創成科学研究科
論文購読＆掲載料で「もうけすぎ？」 あの学術出版社を直撃した | 毎日新聞
学問の自由脅かす…国立大法改正案に反対集会 15日委員会採決か | 毎日新聞
【週間天気】この先1週間のポイント— ウェザーニュース (@wni_jp)
・週後半は荒天に 全国的に雨風強まる
・土曜は西日本で積雪の可能性も
・週末の冷え込みは一時的https://t.co/ChViEGDD23 pic.twitter.com/mxMyoDzX16
「研究者カード」産総研が作成 最新科学技術をPR 茨城 つくばhttps://t.co/BiuDb8HhsS #nhk_news— NHKニュース (@nhk_news)
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イスラエル軍、ガザの小児病院地下が武器庫だったとする動画公開 | ロイター
ガザ地区 医療 危機的状況に イスラエル 批判和らげたい思惑も | NHK | イスラエル・パレスチナ
タクシーの運転手不足 「混雑時には運賃を上げる」需要に合わせて変動を 名古屋大学教授が指摘 | 愛知のニュース
米軍横田基地で1月にも高濃度PFAS漏出事故があったと判明 泡消火剤に汚染された水760リットルが…：東京新聞 TOKYO Web
ガザの国連職員の犠牲者、「史上最多」１０１人に…事務総長「決して忘れ去られない」 : 読売新聞
AFP、偏向報道批判に反論 ルールに従いハマスを「テロリスト」と呼ばず 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
また、「テロリスト」という言葉は政治的な表現であり、不正確な使い方をされることもあると指摘。引用内で使われる場合を除き、単独で使用しないのはAP通信（Associated Press）やロイター通信（Reuters）など他の国際通信社と軌を一にしていると説明した。
税収は倍近くに…原発などで保管中の使用済み核燃料に茨城県が課税へ 日本原子力発電と原子力機構が対象に：東京新聞 TOKYO Web
連合・芳野友子会長、国民民主党の玉木雄一郎氏と会談 立民と協力要請 - 日本経済新聞
「LGBT法で支持低迷」 自民高鳥氏、保守系会合で ｜ 共同通信
不動産処分に事前通知義務 自公、財産保全盛らず―旧統一教会、与野党協議難航も：時事ドットコム
「ジムニー特権」なんてない!! タイヤはみ出し上等てマジ!? ジムニーの違法改造が黙認状態のなぜ - 自動車情報誌「ベストカー」
ブルキナファソの村で虐殺、市民約１００人が死亡の情報 ＥＵ発表 - CNN.co.jp
政治家女子48党 「みんなでつくる党」に党名変更 | NHK | 国会
海外ユーチューバーの新幹線無賃乗車疑われる動画 被害届受理 | NHK | 鉄道
人員削減のグーグル日本法人が団体交渉を拒否 労組が救済申し立て | 毎日新聞
【速報】万博、ナイジェリアも自前のパビリオン断念|47NEWS（よんななニュース）
2カ国が大阪万博参加を辞退 メキシコとエストニア|47NEWS（よんななニュース）
万博中止求め、9万人の署名提出 「湯水のごとく公金使う」 ｜ 共同通信
万博の建設費 大阪市民1人当たり「1万9000円」の負担に 「追加の負担…重く受け止め」と市長 | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ
存続求め「公立化」要望 千葉科学大、銚子市検討へ ／千葉 | 毎日新聞
万博会場建設費、大阪市民の負担「1万9千円」 市長は理解求める [大阪府]：朝日新聞デジタル
北朝鮮“新型ミサイルエンジン 初の地上燃焼実験に成功” | NHK | 北朝鮮 ミサイル
橋下徹氏「謝る必要はない」万博建設費、大阪市民1人当たり1万9000円で市長おわびに私見（スポニチ） | 毎日新聞
旅行大手など5社に立ち入り検査 新型コロナ業務入札で談合か | NHK | 新型コロナウイルス
7～9月のGDP 年率-2.1％ 3期ぶりマイナス 食料品消費減などで | NHK | GDP
30代の夫婦を殺傷、小学生の些細な“いたずら”から凄惨な事件に…「住所を書かせるほどか？どこが傷ついているんだ」でナイフ、58歳の男は殺意を否認|HBC NEWS｜HBC北海道放送
高市早苗氏が勉強会発足へ 総裁選へ支持固め 岸田内閣低迷の中 - 産経ニュース
“刺し身の天敵”アニサキスを1億ワット瞬殺…世界初の機械 アジ切り身1日20万枚処理
マイナ保険証、利用率6カ月連続低下の4.49％ 行革担当兼務の河野デジタル相に「自分が絡むとチェックしない」集まる批判 | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]
火山噴火の恐れで避難の住民、数分間の一時帰還 アイスランド 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
【独自】“大麻グミを食べた” 都内で搬送事案相次ぐ「武蔵野はらっぱ祭り」など計9人 違法成分の有無を警視庁が慎重に鑑定中 | TBS NEWS DIG
ウクライナへの砲弾100万発供与、EUの目標達成困難 独国防相 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
旧統一教会の財産保全、自公が法案提出を見送り | 毎日新聞
「言うこと聞かなければ飛ばすわよ！」自見英子万博担当相の壮絶パワハラを元部下が明かした「朝5時から電話、うつ病で退職…」 | 文春オンライン
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
ビー玉について調べたらアメリカ人の方が全然詳しくて1個70万円とかで取引されてるんだけどこれ何なんだ...？ - Togetter
チャイムが鳴ったので出たら怪しいセールスだったのでドアを閉めようとした→ほぼ強盗みたいな強硬手段を取られた - Togetter
デザフェス「納豆の匂いがするマフィン」に食品製造に詳しいおじさんが可能性を考察していく話…悪意はなかったと思うが無知は罪 - Togetter
KEISUI ART STUDIO | 濃い緑の「丸ズッキーニ」も食べてみた。てんぷらにすると美味しい。
KEISUI ART STUDIO | 緑のキクを見て思う事。
大人が未成年と知り合い、その子の成人を待って結婚・恋愛することについて - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
タイミーで、飲食店として凄まじい経験をした話｜Sotaro Karasawa
【Xアーカイブ】ヤマサとキッコーマンの醤油商品の事例から、食品における容器・包材の重要さについて語ろう。｜イツキ＠食品メーカーの中の人
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
“私人逮捕系” YouTuberの動画撮影 鉄道各社「認めていない」 | NHK | 鉄道
半導体の世界大手 キオクシアの中間決算 過去最大の赤字 | NHK | 半導体
ユーザーインタラクションはGoogleのランキング要因、ダニー・サリバンが認める #brightonSEO US
画面によってボタンの意味を変えるUIを作るやつは何をやらせてもダメ。— フ兄さん@技術士の勉強開始 (@fcneet)
(温度を上げようと思って+を押したら次の画面では-だった。何を言っているのかわからねーと思うが以下略) pic.twitter.com/K4NwCf4KK7
ドメイン名失効による大学生協のシステム障害についてまとめてみた - piyolog
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
＜独自＞海外スマホゲーム事業者の消費税、巨大ＩＴから間接徴収検討 ６年度税制改正 - 産経ニュース
第6話、ご視聴ありがとうございました❣ #アニメ100カノ pic.twitter.com/lUOUqX1sAG— 矢野茜🐈 (@if_224)
ぼっちちゃんのツインテメイド服を見ようの会#ぼっち・ざ・ろっく pic.twitter.com/xViQSYpCdb— のろむ (@eg_noro)
桐生キキョウ、好きだ……— 山兎🏖 C103土曜日西1つ07a (@yamato_cogane)
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頼んだらやってくれそう🫶 pic.twitter.com/ruWevdnaq4— もなか食 (@nirako_mona)
今年注目の茄子美高バレー部 pic.twitter.com/k3OOn8eI5B— ゔぇじたぶる＠お仕事募集中 (@Vegetablenabe)
雨漏りのする宇宙 #イラスト pic.twitter.com/IbWrVgSvoI— ちゃこたた (@akcotCOoOoOoO)
ぶいすぽっ！所属の神成きゅぴさん(@ xprprQchanx)の新衣装を担当させていただきました！— POKImari (@POKImari02)
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勢いで来るとこまできてしまった処〇ビ〇チ pic.twitter.com/S22RwhvfgO— 澤田コウ🦔 (@POPON050707)
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メードファルザン#原神 pic.twitter.com/gUtEkfgnqn— Lunacle🌙ルナクル (@Goth_lunacle)
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「ワンダーアンサー」Music Video│⼆奈唯世（CV.楠木ともり） - YouTube
映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』ファイナル予告 - YouTube
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ユウカ「先生、飲み物はいかがですか？」#ブルアカ pic.twitter.com/SoOszwRg3g— とうち🍞C103 土曜日 西す-24b (@touchi_TC)
ミヤコに着せた！！！！！ #ブルアカ pic.twitter.com/MgrhlvFxwK— りょうた (@ryouta335)
ネル…赤いおかゆ作って看病して… pic.twitter.com/FRaoUdtA6c— やんよ▼C103 土曜 西1 め-34ab (@yanyo_yanyanyo)
TVアニメ『葬送のフリーレン』— MADHOUSE Inc. (@Madhouse_News)
第10話「強い魔法使い」
辻彩夏さんによる作画監督修正🪄
第1話～10話まで絶賛配信中▼https://t.co/09raeiT4L7#フリーレン #frieren pic.twitter.com/uoQl9Dxduq
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
団員死亡「いじめ確認できず」 稽古・指導で心理的負荷―理事長辞任へ・宝塚歌劇団：時事ドットコム
外部弁護士からなる調査チームの調査報告・提言を受けた宝塚歌劇団の今後の対応について | ニュース | 宝塚歌劇公式ホームページ
「何のための調査か」 宙組4人のヒアリング拒否、SNSで批判の声 | 毎日新聞
宝塚歌劇団、声も上げられぬ契約 「異議申し立てぬ」団員に不利 | 毎日新聞
宝塚歌劇団、ハラスメントを「伝統」と美化 学校から続く上下関係 | 毎日新聞
ジェンヌの個人FC運営で鬱になった話
第74回紅白歌合戦の出場者のこと - WASTE OF POPS 80s-90s
東映VIRTUAL PRODUCTION始動 - YouTube
新映像【一縷の望み篇】映画『ゴジラ-1.0』《大ヒット上映中》 - YouTube
ちょっとだけ真面目な話をすると、タローマンの歌は岡本太郎の言葉から作っているので、戦争での兵役経験のある岡本太郎の死生観が、同じく戦争での生き残り兵を描いたゴジラ−1.0と重なるのはさほど不自然なことではないかもしれません。 https://t.co/Sqxj2XXFWk— 藤井亮 @TAROMAN (@ryofujii2000)
【フリーエージェント宣言選手公示】— 日本野球機構（NPB） (@npb)
＜国内FA宣言選手＞
西川 龍馬（C）
石田 健大（DB）
山﨑 福也（B）
平井 克典（L）
山川 穂高（L）
＜海外FA宣言選手＞
田村 龍弘（M）
松井 裕樹（E）https://t.co/wTK6SKp0gO#NPB
◆新商品（衣・食・住）
深夜だけ開く札幌すすきのの名店 麺屋すずらん 味噌らーめん 2023/11/20 新発売 | エースコック株式会社
「明星 東京デザイン専門学校コラボ 夜更けの〆ラーメン 梅香るしじみだし塩味」(11月27日発売) | 明星食品
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2023年11月14日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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