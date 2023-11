児童ポルノ検出のためメッセージのスキャンを義務づける規制案について欧州委員会が情報開示を行わなかった件が欧州オンブズマンに問題視される

2022年5月、欧州委員会がチャットサービスなどに対して児童性的虐待のコンテンツ(CSAM)をスキャンすることを義務づける規制案を提出しました。この件に関し、欧州委員会が規制の技術的問題について相談した専門家の情報開示を行わなかったことを、EUの機関や組織による活動について市民から訴えられる不平を調査する href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%96%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%B3" target="_blank">欧州オンブズマン が問題視しました。 Ombudsman: European Commission’s concealment of secret ‘expert list’ on CSAM regulation constitutes ‘maladministration’ - Irish Council for Civil Liberties https://www.iccl.ie/news/ombudsman-european-commissions-concealment-of-secret-expert-list-on-csam-regulation-constitutes-maladministration/

2023年11月09日 17時00分00秒 in Posted by log1p_kr

