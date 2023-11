OpenAIがGPT-4のアップグレード版大規模言語モデル「GPT-4 Turbo」を発表、2023年4月までの知識を持ちコンテキストウィンドウは128Kで価格は控えめ

AI開発企業のOpenAIが、2023年11月6日に行われた年次開発者向けイベント「 DevDay 」で、大規模言語モデル「GPT-4」のアップグレード版である「 GPT-4 Turbo 」を発表しました。 New models and developer products announced at DevDay https://openai.com/blog/new-models-and-developer-products-announced-at-devday

2023年11月07日 10時53分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

