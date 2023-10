高速回転する磁石を別の磁石に近づけると磁石が回転・浮上するという不思議な現象の秘密が解明される

Physics - How Rotation Drives Magnetic Levitation https://physics.aps.org/articles/v16/177 Phys. Rev. Applied 20, 044036 (2023) - Magnetic levitation by rotation https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.20.044036 リニアモーターカーをはじめとする 磁気浮上式鉄道 や 磁気軸受 、 フライホイール などの磁気を利用して物体を浮遊させるシステムは、一般的に磁場を安定させる「フィードバック機構」を用いています。また、「 レビトロン 」や「 U-CAS 」のような玩具は、磁石でできたコマを磁性板の上で回転させることで、 ジャイロ効果 によってコマが浮上するという仕組みを利用しています。 ハムディ・ユーカー氏が新たな磁気浮上に関する実験を行いました。以下はユーカー氏による実験の様子を紹介したXの投稿です。

2023年10月20日

