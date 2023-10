2023年10月18日 15時00分 ネットサービス

ハマスとの紛争が続くイスラエルが通信インフラ強化のために衛星インターネット「Starlink」の展開を計画しSpaceXと協議中であることが報告される



2023年10月7日に開始されたイスラム原理主義組織「ハマス」によるイスラエルへの大規模攻撃によって、少なくとも4200人以上が死亡するとともに、イスラエル国内の通信インフラストラクチャが遮断される懸念が高まっています。そんなイスラエルでは、SpaceXの衛星インターネットサービス「Starlink」を国内に展開することを計画しており、SpaceXと協議を行っていることが報告されています。



イスラエルのシュロモ・カルヒ通信大臣は2023年10月17日に、「イスラエル国内においてStarlinkを導入するための調整を行っています。SpaceXのStarlinkを導入することで、イスラエル国内でこれまでよりも幅広いブロードバンドインターネット接続が可能になります」「さらに、イスラエルの通信省は、紛争が多発する地域の評議会やコミュニティリーダーを支援するために、Starlink接続用の衛星デバイスの購入を促進しています」と報告しています。



StarlinkはSpaceXが提供しているインターネットサービスで、4000基以上の人工衛星で世界中にインターネット接続環境を提供するというサービスです。一般的な固定ブロードバンドと異なり、Starlinkは物理的にインターネット回線が届かない地域でもインターネットを快適に利用することが可能とされています。





SpaceXはこれまで、ロシアとウクライナの紛争に際して、ウクライナ国内でのStarlinkのサービス開始や接続用端末の発送を精力的に行ってきました。



イーロン・マスクの指示で衛星インターネット「Starlink」がウクライナであっという間に利用可能に - GIGAZINE





Starlinkが導入されたウクライナでは、StarlinkがSNSでの情報発信などに活用されるだけでなく、ドローンでの偵察や攻撃に使用されています。ウクライナへのStarlinkの導入は「ロシアとウクライナの戦いを変えた」とも評されています。



イーロン・マスクはロシアとウクライナの戦いをどのように変えたのか? - GIGAZINE





一方でSpaceXはStarlinkが紛争に使用されることを望んでいないようで、2023年2月にSpaceXのグウィン・ショットウェルCOOは「ウクライナの自由のための戦いを支援できることは本当に喜ばしいことですが、Starlinkサービスは決して兵器化することを意図したものではありませんでした」と述べ、ウクライナ軍によるStarlinkの使用について懸念を示しました。



ウクライナと同様にイスラエルもこれまでStarlinkのサービス提供地域の範囲外でしたが、Starlinkが導入されると、イスラエルでは最初の衛星インターネットサービスになります。イスラエルではStarlinkを他の通信インフラストラクチャが途絶えた場合の備えとして活用するとのこと。また、紛争が激化するガザ地区では、ハマスによるプロパガンダや扇動を防ぐために、携帯電話サービスやインターネット通信の停止を行う可能性がイスラエル通信省によって示唆されています。



なお、イスラエル国内でのStarlinkのサービス開始時期や、実際にサービスを利用できるユーザーの規模などは明らかにされていません。