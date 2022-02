2022年02月28日 10時47分 ネットサービス

イーロン・マスクの指示で衛星インターネット「Starlink」がウクライナであっという間に利用可能に

by Tim Reckmann



2022年2月24日にロシアがウクライナ侵攻を開始し、ウクライナ国内の通信インフラストラクチャが使用不可になる懸念が高まっています。テスラやSpaceXのイーロン・マスクCEOが、一部の地域限定で提供されているSpaceXの衛星インターネットサービス「Starlink」をウクライナで提供開始し、同国に接続端末を送ることを明らかにしました。



Elon Musk Says SpaceX Starlink Satellite Internet Is Active in Ukraine

https://www.vice.com/en/article/n7n94q/elon-musk-says-spacex-starlink-satellite-internet-is-active-in-ukraine



きっかけはウクライナの副首相兼デジタル変革大臣を務めるミハイロ・フェドロフ氏がTwitterでマスクCEOに対し、「あなたが火星を植民地化しようとしている間に、ロシアがウクライナを支配しようとしています。あなたが宇宙からロケットを着陸させようとしている時、ロシアのミサイルがウクライナの市民を攻撃しています。どうかウクライナにStarlinkステーションを提供して、まともなロシア人に立ち上がるよう呼びかけてください」とツイートしました。



このフェドロフ氏のツイートから約10時間後に、マスクCEOは「Starlinkのサービスは今ウクライナで利用可能になっています。端末も発送中です」とリプライしました。



Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk)



StarlinkはSpaceXが過去数年にわたって構築してきたインターネットサービスで、4000基以上の人工衛星で世界中にインターネットの接続環境を提供するというもの。Starlinkは物理的にインターネット回線が及ばない地域でも、固定ブロードバンドに近い速度でインターネットを利用することが可能です。



ユーザーは小型テーブル程度の小さな衛星アンテナをつなぐことで、Starlinkに接続することが可能。Starlinkは記事作成時点でまだ正式提供はされておらず、アメリカ・カナダ・イギリス・ドイツ・ニュージーランド・オーストラリア・フランス・オーストリア・オランダ・ベルギー・アイルランド・デンマーク・チリ・ポルトガル・スイス・ポーランド・イタリア・メキシコでベータ版が提供されている段階です。



Starlinkの利用にはアンテナ用の電源が必要ですが、従来の通信インフラストラクチャに依存しないので、物理的に遮断されることはありません。そのため、検閲やサイバー攻撃、地上施設への爆撃に対して耐性があり、記事作成時点でロシアからの侵攻を受けているウクライナでは非常に有用といえます。



なお、ロシアではインターネット接続が法律で強く規制されており、Starlinkの利用も違法になってしまう可能性が報じられています。



