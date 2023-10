2023年10月13日 14時00分 メモ

大手半導体メーカーのQualcommが全従業員の2.5%に相当する1200人超の従業員を解雇する予定



スマートフォン向けSoCの大手メーカーであるQualcommが、カリフォルニア州のサンタクララとサンディエゴにあるオフィスで合計1258人の従業員を解雇する予定であると、カリフォルニア州雇用開発局への提出書類で明らかになりました。



Qualcomm to cut roughly 1,258 jobs in California

https://www.cnbc.com/2023/10/12/qualcomm-to-cut-roughly-1258-jobs-in-california.html





Qualcomm (QCOM) Cuts Jobs in California in Effort to Reduce Costs - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-12/qualcomm-making-california-job-cuts-in-pledge-to-reduce-costs



Chipmaker Qualcomm to lay off over 1200 California workers | CNN Business

https://edition.cnn.com/2023/10/12/tech/qualcomm-layoffs/



Qualcomm says it will lay off more than 1,200 staff in California - SiliconANGLE

https://siliconangle.com/2023/10/12/qualcomm-says-will-lay-off-1200-staff-california/



Qualcommは2023年10月11日にカリフォルニア州雇用開発局へ提出した書類で、サンディエゴのオフィスに勤務する1064人とサンタクララの194人、合計1258人の従業員を解雇する予定であることを通知しました。



2022年9月の時点でQualcommには約5万1000人の従業員がいたとのことで、今回解雇される人数は全従業員の約2.5%に相当します。人員削減は12月13日に行われる予定であり、解雇される役職はエンジニアから法律顧問、人事、経理まで幅広い範囲にわたるとのこと。





Qualcommのアカシュ・パルキワラ最高財務責任者(CFO)は8月に行われたアナリストとの会議で、Qualcommは収益の減少に直面していると報告し、追加のコスト削減対策を積極的に実施する方針を示していました。



パルキワラ氏は8月の会議で、「私たちは以前から、環境が変化し続ける中で追加のコスト削減策を検討すると発表していました。ファンダメンタルズの持続的な改善の兆しが見えるまで、Qualcommの事業フレームワークが直ちに回復するとは想定していません」と述べています。





Qualcommは世界的なモバイル製品の販売不振を受け、主力製品であるスマートフォン用チップの売上が減少しています。そのため、8月に発表した2023年度第2四半期(4~6月)の決算では、売上高が前年同期比23%減の84億5100万ドル(約1兆2100億円)に低迷したことが報告されました。



そんな中、Qualcommは自動車用のチップやVRヘッドセットなど、スマートフォン以外の分野でも製品を展開しようと試みていますが、依然としてスマートフォン用チップは売上の大部分を占めています。



2023年9月には、Apple製スマートフォンに5G対応モデムチップを供給する契約が2026年まで延長したことが発表されましたが、AppleはQualcommへの依存を減らすために自社製5Gモデムチップの開発を進めています。



Appleが自社製5Gモデムチップ開発の遅れからQualcommとの契約を2026年まで延長、一体何が起きているのか? - GIGAZINE





海外メディアのCNBCが今回の解雇についてQualcommに問い合わせたところ、担当者は2023年度第2四半期の決算報告書ですでに今後の人員削減について言及していたと指摘。CNBCに対し、「マクロ経済および需要環境が引き続き不透明であることから、当社は主要な成長および多角化の機会への継続的な投資を可能にするため、追加的なリストラを講じる見込みです」とコメントしました。